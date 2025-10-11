Así está el soterramiento de la A-5 cuando se cumple un año del inicio de las obras: las luces y sombres que aprecian los vecinos

El 11 de octubre de 2024, justo hace un año, comenzaron las obras del soterramiento de la A-5 que dará lugar, en 2027, a un enorme paseo verde de 80.000 m². Es una reclamación que los vecinos llevan luchando desde hace 15 y 20 años y les cambiará la vida por completo. El futuro paso subterráneo, que "estará acabado en noviembre de 2026", dará servicio a los 80.000 vehículos que pasan diariamente por esta autovía.

Según cálculos del ayuntamiento, este túnel hará que los coches en superficie se reduzcan en un 90 %, con todos los beneficios que ello conlleva.

Evolución de las obras del soterramiento de la A-5, en Latina

"Las obras avanzan a buen ritmo", confiesan desde el consistorio. Ya se han ejecutado el 89 % de los pilotes, y maquinarias y obreros trabajan en la carretera para cumplir los plazos.

¿Qué es un pilote y para qué sirve? Un pilote es un elemento de cimentación profunda en forma de columna , generalmente de hormigón armado.

, generalmente de hormigón armado. ¿Para qué sirve? Se perfora en el suelo para que soporte la carga de una estructura.

de una estructura. ¿Cuándo estarán todos puestos en esta obra? No es una cifra exacta, pero finalmente habrá algo más de 7.000 pilotes, a 11 de octubre ya hay colocados "unos 6.300" y el ritmo que se está siguiendo durante toda la actuación es de "70 por día. Avanza a buen ritmo", explican desde el ayuntamiento.

Desde la CRónica de Latina hemos recopilado fotografías que nos hacen ver como, en efecto, avanzan y siguen los tiempos que se marcaron hace 12 meses. Se pueden ver pinchando en la fotogalería situada abajo.

15 de enero: fase de demoliciones y primeros ajustes de tráfico. Se redujo ya a la mitad la capacidad de la carretera A-5 y se realizaron preparativos para el desvío total a la calzada norte en febrero, previo al inicio del soterramiento en la calzada sur. /

¿Se extenderá hasta el final de Cuatro Vientos? El Ayuntamiento de Madrid nos responde

Aunque dentro de que es una noticia que cambiará la vida para bien a los vecinos, hay algunos que siguen reclamando diferentes aspectos. En especial los del final de Cuatro Vientos que, como ya nos explicaron, "nosotros también pertenecemos al barrio".

En el paseo de Húsares (Cuatro Vientos) los bloques de viviendas están repletos de carteles en forma de protesta: "Soterramiento hasta la M-40" o "Cuatro Vientos es A-5" son algunos de los mensajes que se pueden leer. Los vecinos explican a la CRónica que "para nosotros sería muy importante, es un cúmulo de intoxicación por todos los coches que pasan aquí. Llevamos así meses y no vamos a parar hasta que lo aprueben".

Pero la confusión entre ellos mismos es total, ya que unos afirman que ya se ha aprobado y otros que no. Para disgusto de ellos, fuentes del ayuntamiento nos explican que "no está aprobado, hay compromiso de estudio y, casi con total seguridad, tendrán novedades en los próximos seis meses".

Las luces y sombras que observan los vecinos a estas alturas de las obras

Los aspectos positivos que nos cuentan los vecinos son:

" Era una gran reclamación vecinal de hace 20 años y por fin se va a ejecutar.

de hace 20 años y por fin se va a ejecutar. Va muy rápido y se están cumpliendo los plazos . Vemos mucha maquinaria y obreros cada día.

. Vemos mucha maquinaria y obreros cada día. Nos quejábamos porque muchas zonas no tenían vallas puestas, pero ya están colocadas.

Pedíamos un paseo de peatones semaforizado por la zona de Batán y parece que lo van a poner".

Y estas las sombras, lo que piensan que se podría hacer mejor:

"Pedimos un refuerzo especial de autobuses , ya que es insuficiente para el tema del colegio.

, ya que es insuficiente para el tema del colegio. Prometieron poner pantallas acústicas para reducir los ruidos y no las han colocado.

para reducir los ruidos y no las han colocado. Están descuidadas algunas zonas , como pasarelas peatonales. Están llenas de basura.

, como pasarelas peatonales. Están llenas de basura. No nos avisan de los cortes de luz ni agua .

. Deberían reducir el tamaño del centro de la rotonda de Casa de Campo para aumentar la fluidez del tráfico, ya que colapsa con tanto camión de obra".

Mientras tanto, las obras del soterramiento de la A-5 siguen su curso, para alegría de los vecinos, a pesar de algunos puntos grises, que esperan que desde el ayuntamiento solucionen.