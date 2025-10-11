Guillermo, el sorprendente chico que mantiene viva una mercería de Latina, 85 años después

La mercería Revuelta es el negocio más antiguo de Paseo de Extremadura. Había hasta tres tiendas de este tipo en la calle, pero solo una resiste con la misma fuerza. Mientras atiende a los clientes que no dejan de entrar, Guillermo recibe a la CRónica y explica cómo sobrevive una mercería en 2025.

A pesar de lo que muchos creen, este tipo de tiendas sigue siendo un éxito. La dedicación, tanto en tiempo como a sus clientes, ha hecho que se diferencie y pueda mantenerse.

Los pijamas y la ropa interior es de lo más vendido en la Mercería Revuelta

Los clientes le transmiten a Guillermo que valoran su trabajo y lo bien que orienta y aconseja. Él reconoce que eso es heredado y que siempre intenta aprender, preguntando a proveedores o compradores qué puede incorporar al negocio.

Guillermo agradece la clientela tan fiel que tiene en el barrio de Latina. Viene mucha gente, de todas las edades y gustos, en un distrito que no para de renovarse. Cuando ya lo conocen y tienen una referencia, repiten sin dudar.

Parte de los productos que se pueden adquirir en la Mercería Revuelta / EPE

Empezó a trabajar en la Mercería Revuelta en plena crisis del año 2008. Él se dedicaba al sector de la construcción y su empresa quebró. No salía trabajo de lo suyo y se unió a su madre tras el mostrador de la tienda. No conocía nada del negocio y en un año se familiarizó con todos los productos.

Su abuela abrió la tienda hace 85 años, y después se hizo cargo su madre, ya jubilada. En 1940 sus abuelos abrieron el negocio. Su madre tuvo que ayudar a su madre a llevarlo. Se jubiló en el año 2018, pero todavía pregunta a menudo por la tienda. También les ayudó durante 50 años Pepi, una empleada que era casi familia.

Tres generaciones para un negocio que escasea, pero que todo el mundo agradece. La mercería Revuelta es una tienda histórica en el barrio de Puerta del Ángel. Se ha ganado el cariño de todos los vecinos. Prueba de ello es los clientes que le siguen acompañando. Al llevar abierta desde 1940, muchos de sus clientes han crecido y se han tenido que ir del distrito.

La Mercería Revuelta abrió en 1940 / EPE

A pesar de vivir lejos, ya sea Pozuelo, Majadahonda o Alcorcón, se siguen desplazando hasta Latina para comprar en la tienda de Guillermo, porque saben que siempre hace todo lo posible por ellos.

Revuelta ha tenido que ir reinventando sus productos. Aunque su madre no vendía pijamas y ropa de baño, él los introdujo en el catálogo, porque cambian los tiempos. Ya no se cose tanto y estos son algunos de los más vendidos. Es un negocio que sigue funcionando a día de hoy. La mercería no deja de renovarse y adaptarse a los tiempos.

La moda del crochet revitaliza las mercerías

En 2025, el crochet ha vuelto con más fuerza que nunca. Es habitual ver en redes sociales a miles de jóvenes practicando este viejo oficio. Guillermo confirma que muchas nietas llegan acompañadas con sus abuelas buscando los mejores ovillos de lana. Los cogen en una gran variedad de tonos para hacerse bolsos o tops, entre otras prendas. Es una afición que reduce el estrés, ayuda a mejorar la concentración y la paciencia.

Aunque Guillermo lleva solo el negocio, confirma que hubo temporadas con hasta seis empleados en sus estrechas calles. Intenta poner toda clase de facilidades a sus clientes. Por ejemplo, en su perfil de Instagram (@revuelta1940) y en Google actualiza cada día su calendario, por si se tiene que ausentar, que nadie haga el viaje en vano a la tienda.