¿Sabes cuál es el barrio con menos diferencias de sueldo de Madrid?

La estadística de IRPF publicada por la Agencia Tributaria descubre los barrios más ricos y pobres de España. En el caso de Madrid, la situación es muy desigual en función de tu código postal, yendo desde los 103.933 euros de media al año entre los vecinos de Aravaca, el primero en la clasificación, hasta los 22.593 de Entrevías, el último en la lista madrileña. En el caso del Distrito de Latina, el resultado puede sorprender.

Situados a mitad de tabla, los barrios Latina están alejados del salario medio de Madrid y de España, pero tienen una situación bastante similar entre ellos.

Este es el barrio más rico del Distrito de Latina

Según la estadística de IRPF por códigos postales de la Agencia Tributaria, el barrio más rico de Latina es Campamento. Con una renta media de 30.703 euros, se posiciona por encima de otros como Aluche. Durante el año 2023, se presentaron en este barrio 29.949 declaraciones.

Este resultado sale de la media de salarios brutos del barrio. En 2025, son 20.657 los habitantes de Campamento, es el segundo menos poblado del distrito, con una edad media de 44 años y 7.763 viviendas.

El proyecto de Campamento se espera que incremente la población del distrito en unos 25.000 habitantes / SEPES

A pesar de ser el barrio más rico de este distrito, está bastante por debajo de la Madrid y de la de España. En el caso de la capital, la renta media se sitúa en 43.646 euros, con más de 2 millones de declaraciones presentadas. En cuanto a la de los españoles se sitúa en 35.777 euros, con más de 5.000 euros de diferencia.

Sin embargo, Campamento está por encima y es más rico que otros lugares de España, como Almería (28.175 euros), Málaga (30.030 euros) o Alicante (30.218 euros). En el caso de la capital, también está por encima de otros barrios madrileños, como Abrantes en Carabanchel (26.281 euros) o San Cristóbal de Los Ángeles en Villaverde (con 25.748 euros).

¿Y cuáles son los barrios más pobres de Latina?

Mirando la renta media, se descubre que Cuatro Vientos es el barrio más pobre del distrito de Latina, con 28.778 euros, entre sus 39.434 declaraciones. Lo cierto es que la diferencia entre Campamento, el más rico, y el último en la clasificación, es de menos de 3.000 euros.

Campamento y Cuatro Vientos son, respectivamente, segundo y primer barrio menos poblado del distrito, a la vez que más rico y pobre. Del que tiene la renta media más baja también sorprende su número de habitantes: solo 6.417 vecinos, más de 10.000 de diferencia.

A pesar de este salario medio, no es de los barrios más pobres de Madrid. Está por encima de Entrevías en Puente de Vallecas (con 22.59 euros), Pavones en Moratalaz (25.018 euros) o Usera (26.396 euros).

Entre ambos, en cuanto a renta media, se encuentra Aluche, con 29.342 euros. Es el más poblado de Latina, con 68.973 habitantes y presentaron 43.524 declaraciones en 2023.