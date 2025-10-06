Hoy se celebra el Festival del Medio Otoño: así podemos felicitar a nuestros vecinos chinos

El gigante asiático celebra este lunes, 6 de octubre, la Fiesta del Medio Otoño, una de las festividades más emblemáticas del calendario lunar, con sus tradicionales pasteles de luna, unos postres que este año destacan por su sencillez, su carácter más saludable y su distanciamiento respecto a los excesos de otros tiempos.

En la ciudad de Madrid, según los últimos datos del Ayuntamiento, viven más de 38.000 ciudadanos chinos, principalmente en Usera, Puente de Vallecas y Carabanchel, que son, en ese orden, los distritos donde más residen.

Y es que, si hay una fiesta importante para los chinos, además de Año Nuevo, es el Festival del Medio Otoño. Se trata de una festividad que tiene como objetivo rezar por la salud y la buena fortuna, y que ha pasado de generación en generación. Disfrutan de tres días de vacaciones, aunque la comunidad china en Madrid se tiene que conformar con distintas actividades que organizan desde los Centros de Cultura o las Asociaciones de Vecinos.

Es conocido como la "fiesta de la reunión". La comida es una de las grandes protagonistas. Presenta ligeras variaciones en tradiciones y costumbres dependiendo de la época y la región de China, tiene como principal motivo de celebración la cosecha.

Al coincidir con el período de recolección, el festival es una ocasión para expresar gratitud a la naturaleza por los frutos obtenidos y festejar la abundancia. Al igual que nosotros celebramos la Navidad en familia, nuestros vecinos chinos hacen lo propio con el Festival de Medio Otoño, y siempre alrededor de la mesa.

Por qué se celebra el 6 de octubre Es una de las fiestas tradicionales más importantes de China, llena de gran significado cultural. Se celebra anualmente en el día 15 del octavo mes en el calendario lunar chino, que este año es hoy, 6 de octubre.

¿Cómo les podemos acompañar? Felicitándoles (中秋节快乐, que se dice Zhōngqiū Jié kuàilè), ya que es un pequeño gesto muy apreciado, comprando pasteles de luna y compartiéndolos con nuestros vecinos e incluso participando en las actividades que organizan.

Celebración del festival del Medio Otoño y Bienvenida al Día Nacional. / Embajada China en España

La dama de la luna es la leyenda del Festival

Según una antigua leyenda china, hace siglos aparecieron simultáneamente diez soles en el cielo. Las cosechas comenzaron a marchitarse y morir, lo que llevó a la gente a sufrir hambre y miseria. Fue entonces cuando un héroe llamado Hou Yi, dotado de gran poder y profundamente conmovido por el sufrimiento de sus semejantes, utilizó su arco divino para derribar nueve de esos soles.

Luego, ordenó al sol restante que ascendiera y descendiera cada día a una hora fija, beneficiando así al pueblo. Así nació un relato que más tarde se convirtió en una célebre leyenda china: Hou Yi y el disparo al sol.

Hou Yi estaba casado con Chang'e. Ambos eran talentosos y bellos, y vivían en perfecta felicidad. Sin embargo, un día, Hou Yi encontró por casualidad a la Reina Madre, quien le ofreció un elixir de inmortalidad. Se decía que quien lo bebiera ascendería al cielo y se volvería inmortal. Pero Hou Yi no quería dejar sola a su esposa en la Tierra, así que le confió el elixir para que lo guardara. Un ser malvado, al enterarse de esto, intentó robarlo cuando Hou Yi no estaba en casa.

Para evitar que lo robara, Chang'e se bebió el elixir de un solo trago. Inmediatamente, su cuerpo comenzó a elevarse hacia el cielo infinito. Aunque no quería separarse de su esposo, Chang'e decidió quedarse en la Luna, más cercana a la Tierra, donde se transformó en un hada. Así se originó el famoso mito conocido como Chang'e y su ascenso a la Luna.

Las costumbres en el Festival de Medio Otoño

Uno de los platos estrella que se consume durante la Fiesta de la Luna es el pastel de luna. Que es como el roscón de Reyes para los españoles en Navidad.

Es un pequeño pastelito redondo, en forma de luna llena, que está relleno de sabores tan variados como semillas de loto, judías rojas dulces o azufaifa (que es conocido como el fruto de la inmortalidad). Es habitual acompañar dulce de otros ingredientes como yemas de huevo salada, frutos secos, semillas, trozos de fruta o incluso productos salados como el jamón seco

Los pasteles de luna, o MoonCakes, originalmente utilizados como ofrendas en honor al dios lunar, forman parte de una antigua tradición china y son esenciales en las celebraciones del Festival del Medio Otoño. Esta costumbre tiene raíces profundas, remontándose al año 200 d.C., durante las dinastías Wei y Jin, y alcanzó su auge bajo la dinastía Tang. Estos pasteles fueron creados específicamente para los rituales de veneración al dios de la luna.

El nombre "pastel de luna" se documentó por primera vez en el libro Meng Liang Lu de Wu Zimu, escrito en la dinastía Song del Sur. Hoy en día, los pasteles de luna se han adaptado a las costumbres culinarias de diversas regiones, dando lugar a versiones como la cantonesa, Jin, de Beijing, soviética, Chaozhou, Yunnan, entre otras. A lo largo y ancho de China, tanto en el norte como en el sur, estos pasteles son muy apreciados y forman parte de esta festividad.