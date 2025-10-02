¿Se extenderá finalmente el soterramiento de la A-5 hasta el final de Cuatro Vientos, como piden los vecinos?

Tras dar una vuelta por el paseo de Húsares, en Cuatro Vientos (Latina), es fácil percatarse de un detalle: los bloques de viviendas están "decorados" por decenas de carteles que piden lo mismo: "Almeida, cumple tu promesa", "Soterra hasta la M-40".

La confusión es total entre los vecinos de la zona. Tras hablar con algunos de ellos, unos afirman que "ya está aprobado que se soterrará hasta aquí", incluso no entienden que haya carteles en forma de protesta, y otros explican que "todavía no está aprobado, seguimos haciendo fuerza".

¿En qué punto se encuentra realmente? ¿Qué piden los vecinos? Aquí lo explicamos, con fuentes del Ayuntamiento de Madrid, y declaraciones de los vecinos.

El pasado 23 de abril, José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, anunció que se estudiaría ampliar el soterramiento de la A-5 hasta el final de Cuatro Vientos (por la zona de la colonia e intercambiador), "atendiendo a las demandas vecinales".

Este proyecto, que pretende transformar Madrid y lo que era una gigantesca autovía en un enorme pasillo verde, comenzó cerca de hace un año (noviembre de 2024), sigue los plazos establecidos y ya se han excavado 300 metros de túnel.

Pero sigue habiendo un problema. El mismo que hace meses. Los vecinos de la Colonia de Cuatro Vientos continúan exigiendo que el soterramiento llegue hasta la altura donde se encuentran ellos. Porque en abril el ayuntamiento anunció que estudiarían la opción, pero cuatro meses más tarde la siguen estudiando, para nerviosismo de los vecinos de la zona.

Situación actual de los trabajos de soterramiento de la A-5 en Madrid. / Ayuntamiento de Madrid

El proyecto de soterrar hasta el final de Cuatro Vientos no está aprobado

Así lo confirman fuentes de Cibeles a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. "No está aprobado. Hay compromiso de estudio, pero no hay novedades al respecto", confiesan.

Unas declaraciones que desde luego no gustan a los vecinos de la Colonia de Cuatro Vientos, que, además, a la vista está no son bien informados y por ello también solicitan al consistorio "que se nos informe más y mejor. Están cambiando nuestra zona por completo y podría haber más métodos y vías para informarnos".

Pero el principal problema que ven los vecinos es que todavía no se ha confirmado que el soterramiento llegará hasta sus casas, con todo lo que ello implica: más de 80.000 vehículos pasan a diario por esta autovía. Y lo pueden ver desde sus ventanas.

"Todavía no lo han aprobado. Para nosotros sería muy importante, es un cúmulo de intoxicación por todos los coches que pasan aquí. Además de los residuos. Si los coches pasaran por debajo, habría menos basura por nuestras calles, y ahora la vemos a diario", confiesa a este periódico Bernardo, vecino.

Aunque el principal inconveniente que ven los vecinos y nos cuenta en detalle Ana es que "no solo es que queramos el soterramiento porque somos parte de Cuatro Vientos, sino que, si no llega hasta aquí, el túnel va a acabar justo en nuestra zona, y nos vamos a comer todo el humo que salga de ahí".

Estamos haciendo fuerza para que llegue el soterramiento. Llevamos así meses y no vamos a parar Manuel — Vecino de la Colonia de Cuatro Vientos

El cambio sería total para ellos. Pasarían de ver decenas de miles de vehículos por sus ventanas, a ver un enorme pasillo verde repleto de naturaleza. Calidad de vida. "Ya no hablamos de algo estético, sino de salud, nos tragamos todos los tóxicos de los coches", detalla Luis Alberto.

Los trabajos del soterramiento de la A-5 avanzan conforme al calendario con ocho máquinas piloteras activas que han ejecutado 5.869 pilotes, el 84% del total. Además, se han hormigonado 37.466 metros cuadrados. Y ello es un éxito para el ayuntamiento, pero los vecinos del final de Cuatro Vientos siguen insistiendo y presionando para que "se cumpla la promesa" y ellos puedan también, por fin, poder decir adiós a los coches.

Cortes de agua y luz en las últimas horas por las obras: en Aluche, Batán y Lucero

Los intensos trabajos en la excavación del túnel están provocando ciertos inconvenientes para los vecinos, que en las últimas horas han sufrido cortes de agua y luz. En especial los de la zona de Aluche, Batán y Lucero.

Los vecinos se quejan de que "no somos avisados con antelación, nos coge totalmente desprevenidos", y desde el ayuntamiento explican a este periódico que "a esta hora ya no hay ningún corte. Avisamos a los vecinos lo antes posible, pero a veces son cortes imprevistos".