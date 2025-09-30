Llega el trámite definitivo para que el proyecto urbanístico de la Ermita del Santo empiece sus obras el año que viene en Latina
La Ermita del Santo será el primer barrio vertical de Latina y tiene el objetivo de solucionar el problema de la vivienda en el distrito
Llega un nuevo avance con el que la Ermita del Santo en Latina está mucho más cerca. El proyecto ha tenido muchas idas y venidas, pero finalmente está en desarrollo y el barrio vertical del distrito está en camino.
Tras la aprobación en el Pleno del Ayuntamiento, ahora llega la luz verde de la Junta de Gobierno al proyecto de sus estatutos y bases de actuación. Con este movimiento, consiguen la constitución de la Junta de Compensación del Área de Planeamiento Específico 10.24 Paseo de la Ermita del Santo, promovido por la comisión gestora del ámbito, integrada por propietarios que representan el 99,7 % de la superficie total del mismo.
¿Por qué es importante este paso para la Ermita del Santo?
Con la aprobación en el Pleno del Ayuntamiento y sus bases de actuación, ahora empieza un periodo clave. Como informó la vicealcaldesa de Madrid y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta, ahora el proyecto de la Ermita del Santo se someterá a información pública durante 20 días y se notificará, de forma individualizada, a todas las personas propietarias afectadas.
Por medio de este trámite es un paso más para avanzar en la transformación de esta zona urbana. Se espera que el año que viene empiece la urbanización, después de que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid lo aprobara el pasado mes de junio la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para esta área de planeamiento.
El proyecto de Ermita del Santo, promovido por iniciativa privada, permitirá que la ciudad gane casi el 70 % de una superficie de 44.349 m2 que, actualmente, es de dominio privado para sus vecinos. Situada en el barrio de Los Cármenes, la zona se revitalizará atendiendo a una de las principales necesidades de la ciudad y el distrito de Latina: la vivienda.
Se construirán 530 inmuebles para atraer nuevos residentes al barrio, especialmente familias jóvenes. Se reserva el 28 % de esa cifra para viviendas con algún tipo de protección, destinadas a población con renta baja.
Así será la Ermita del Santo, el primer barrio vertical de Latina
Este nuevo barrio vertical de Latina, tendrá vegetación autóctona, zonas arboladas, caminos peatonales y carriles bici. Las zonas verdes serán uno de los puntos más importantes de esta obra, diseñada para ser accesible, sostenible y un espacio para la movilidad.
Se harán calles transversales abiertas, que contarán con carril bici, un corredor verde continuo de 60 metros y una plaza. Este diseño prioriza la movilidad sostenible para reducir el uso de coches en un entorno abierto y accesible.
Serán espacios abiertos, con bancos, parques infantiles y otras zonas de descanso para la reunión de los vecinos. Además, en las azoteas de los edificios también habrá gran vegetación. Las partes que se van a rehabilitar son:
- Zona con actividad comercial y deportiva en declive desde 1985
- Barreras físicas y funcionales que impiden conexión con zonas verdes
- Atraer nuevos residentes, especialmente familias jóvenes
- Fomentar movilidad sostenible y espacios de convivencia
- Mantener zócalo comercial y crear plaza mayor con actividad comercial y social
