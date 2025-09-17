Así es el colegio de Latina que está entre los 100 mejores de España según la revista Forbes

La revista Forbes es conocida por desvelar cada año quiénes son las mayores riquezas del mundo. Sin embargo, también informa sobre los mejores colegios de España. Y el Arcángel Rafael: International School de Latina es uno de ellos.

El centro, ubicado en la calle de Maqueda, aparece en el listado pese a estar situado en Campamento, un barrio que cuenta con una renta media mucho menor que otros municipios madrileños y nacionales que aparecen en el ranking.

Laura Antón, directora del colegio, atiende a la CRónica y afirma que "es un absoluto orgullo" ser reconocido por Forbes: "El entorno no es el mismo que el de otros colegios privados. Nuestras familias son gente muy trabajadora, de clase media".

Datos del barrio de Campamento Ocupación más habitual en el barrio: comercio al por mayor o al por menor, seguido de construcción

La mayoría cotiza como: auxiliar administrativo

Nivel académico: ESO o un grado medio

1.601 euros es la renta media de los hombres en Campamento, mientras que la de las mujeres es de 1.056.

2.552 niños es la cantidad de niños y niñas que hay en Campamento (contando desde los 0 a los 15 años).

3 colegios públicos: el CEIP Hermanos Pinzón o el Gonzalo Fernández de Córdoba son los dos más cercanos al barrio.

Aunque los alumnos del centro no son únicamente de Latina: "Vienen personas de otros distritos como Carabanchel o Arganzuela", explica Laura.

El centro cuenta con un huerto escolar / Colegio Arcángel Rafael: International School

Los idiomas tienen mucho peso

Forbes destaca, especialmente, su Bachillerato Internacional. Los idiomas tienen mucha importancia en el Arcángel Rafael. De hecho, desde los dos años, los niños aprenden inglés y francés.

Y para Laura, otra de las claves es "la cercanía": "Estamos en permanente contacto con las familias. Resolvemos dudas, hacemos reuniones y el año pasado organizamos el ‘café con el director’". Todo ello, sumado a la "exigencia educativa", para cumplir el principal objetivo de la dirección: "Que nos recuerden como una familia. Tengo antiguos alumnos que traen a sus hijos aquí".

El colegio ofrece una enseñanza multilingüe / Colegio Arcángel Rafael: International School

Estudian idiomas desde los 2 años : el colegio tiene alumnos de un año y, desde los dos, el inglés y el francés tienen mucha importancia, especialmente en Infantil y Primaria ya que le dedican muchas horas. El objetivo es "prepararlos progresivamente y exigirles desde pequeños para que lleguen preparados a 1º de Bachillerato".

: el colegio tiene alumnos de un año y, desde los dos, el inglés y el francés tienen mucha importancia, especialmente en Infantil y Primaria ya que le dedican muchas horas. El objetivo es "prepararlos progresivamente y exigirles desde pequeños para que lleguen preparados a 1º de Bachillerato". Los antiguos alumnos matriculan a sus hijos: la dirección reitera que el colegio es "muy cercano": "Cualquier persona que venga de fuera respira esa sensación", afirma Laura, quien explica que muchos de sus antiguos alumnos matriculan a sus hijos en el colegio: "Eso dice mucho porque significa que tienen un buen recuerdo".

la dirección reitera que el colegio es "muy cercano": "Cualquier persona que venga de fuera respira esa sensación", afirma Laura, quien explica que muchos de sus antiguos alumnos matriculan a sus hijos en el colegio: "Eso dice mucho porque significa que tienen un buen recuerdo". No es de los privados más caros: el colegio ofrece precios desde los 349 €, aunque esa cifra crece en función de la etapa escolar (Infantil, 1º, 2º y 3er ciclo de Primaria, Secundaria y Bachillerato). Un coste menor al de la gran mayoría de centros privados.

Las armas del colegio