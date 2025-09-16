Así es Calle 10, el evento cultural "más completo de Madrid": programación y todas las bandas que actuarán

Hasta 13 grupos y artistas actuarán y darán espectáculo en la calle Guareña (en el barrio de Las Águilas, Latina) el próximo 20 de septiembre, en el evento de Calle 10, que este año cumple su XI edición. Y lo harán en una programación de 11 horas, desde las 12 hasta las 23 horas. Y aquí detallamos la programación al completo, con una razón por cada banda que actuará para asistir a este evento cultural.

Los vecinos disfrutarán de espectáculos y culturas de todo tipo: conciertos, danzas, batucada, música de diferentes estilos, teatro... y de varios países como Perú, Chile, México... Así es Calle 10, el evento cultural del año en Latina, en el que todos sus vecinos se echan a la calle a disfrutar de la jornada.

Un evento donde lo pasan bien grandes y pequeños

Y esta es su principal baza para que Calle 10 triunfe año a año. Esta es su XI edición, y no es casualidad. La mezcla de actividades para mayores y pequeños la convierte en la combinación perfecta para que todos lo pasen en grande en el distrito durante tantas horas.

Además, desde la Junta Municipal de Latina organizan con la hostelería de la calle Guareña el día para que todo salga perfecto; les permiten sacar mesas a las calles para que los vecinos puedan disfrutar de los espectáculos mientras se toman una bebida al sol. Y, de esta forma, apoyan tanto a los artistas locales como a los bares.

De los pocos eventos culturales de este tipo en Madrid

Así nos lo confiesan los propios artistas, uno a uno, "hay muy pocos eventos de este tipo. Cada año es más completo, con más nacionalidades y tipos de espectáculos... y observamos que viene más gente. Es la bomba", concluyen satisfechos e ilusionados.

Música, danza y talleres infantiles son algunas de las muchas actividades programadas para el 20 de septiembre / Ayuntamiento de Madrid

Esta es la programación de 'Calle 10' 2025... y cada banda nos da una razón por la que merece la pena asistir

De 12:00h a 12:30h: Pasacalles a cargo de la Asociación Cultural La Dulzaina de Aluche. "Eventos culturales como estos en plena calle hay muy pocos, por no decir ninguno", explican.

De 12:00h a 12:30h: exhibición Aikido (arte marcial japonés). AETAIKI (Asociación española de técnicos de Aikido). "La gente viene y echa el día con su bebida mientras ve espectáculos de todo tipo".

De 12:00h a 15:00h: zancudos y malabaristas recorriendo toda la calle.

De 12:30h a 12:50h: espectáculo de Danza, Dreaming of Spain producido por Danzate Danza. "Puedes tomarte una coca cola al sol mientras ves danza neoclásica. No es lo típico".

De 12:30h a 14:30h: estatuas vivientes en varios espacios escénicos de la calle.

De 12:50h a 13:30h: teatro infantil a cargo de la Compañía El Globo Rojo, con El Hada Coralina. Espectáculo recomendado a partir de 2 años de edad. "Rompe con la cotidianeidad y hace de la calle una fiesta. Democratiza la calle", explican.

De 13:30h a 14:15h: concierto de Whisky Barato, tributo a Fito & Fitipaldis. "Hay personas que no se pueden permitir gastar dinero en conciertos, y aquí es todo gratis".

De 14:15h a 14:30h: pasacalles de la electrocharanga Rock on Wheels. "A nivel cultural es una bomba… y para todas las edades".

De 15:30h a 17:00h: descanso. Permanecen talleres infantiles.

De 17:00h a 17:45h: batucada Batalá Madrid. "El mejor evento para sorprenderte. Único en Madrid".

De 17:00h a 20:30h: zancudos y malabaristas recorriendo toda la calle.

De 17:30h a 19:30h: estatuas vivientes en varios espacios escénicos de la calle.

De 17:45h a 18:30h: teatro infantil a cargo de la Compañía El Globo Rojo, con La vuelta al mundo contando cuentos. Recomendado a partir de 2 años de edad. "Rompe con lo cotidiano y hace de la calle una fiesta. Democratiza la calle".

De 18:30h a 19:20h: pasacalles de Lume de Biqueira Celtic Band. "Calle 10 es una tarde divertida en el barrio, donde ves grupos que no verías en otro sitio y todos en el mismo lugar".

De 19:25h a 20:15h: pasacalles teatral Olympics conducido por Nacho Vilar Producciones e Yllana. "Hay dos tipos de espectadores: el que va a ver la función y el que se la encuentra y se queda… en Calle 10 pasa esto".

De 20:15h a 20:45h: folklore tradicional a cargo de los grupos Asociación de Danzas Raíces de Chile (Chile) y Wasi Perú (Perú). "Nos permite acercarnos a nuestra gran comunidad de aquí. Somos muchos y nos lo agradecen año a año, es muy bonito".

De 20:45h a 21:45h: espectáculo de música popular de México por Mariachi Cielito Lindo del Real de Jalisco. "Es una gran oportunidad para conocer la cultura hispanoamericana, lo que hay fuera de España".

De 21:45h a 23:00h: concierto estelar del Grupo, WISTIMBER. Combinación de rumba flamenca, pop, rock y alegría. "Hay muy buen rollo entre los vecinos. La gente va a disfrutar y aprender de todas las culturas y espectáculos que se pueden ver", concluyen.

Y desde luego que estas 13 bandas tienen cada una (hasta un total de 13 razones) argumentos de peso para que ningún curioso se pierda Calle 10 el próximo 20 de septiembre en calle Guareña, en el distrito de Latina. Un evento distinto a lo cotidiano y en el que se puede aprender de muchas culturas.