El Montacargas: un teatro que nació en una antigua fábrica de caramelos y ahora es un bien protegido
El Montacargas es uno de los edificios más icónicos de Latina y un lugar con mucha historia, ahora entra en el catálago de Bienes y Espacios Protegidos del Ayuntamiento de Madrid
Era abril de 1995 cuando el Montacargas abría sus puertas por primera vez en Puerta del Ángel. Lo hacía después de muchos meses de trabajo en los que Aurora Navarro y Manuel Fernández transformaban una antigua fábrica de caramelos Mauri de los años 50 en una sala de teatro. Dos actores y socios que tuvieron que interpretar a la vez los papeles de albañiles, diseñadores e interioristas, entre otros, para darle un lavado de cara total. Lo más llamativo era la fachada que llenaba de color el barrio.
Ahora, 30 años después, su mural está registrado en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Madrid, después de que una posible reforma en el edificio lo pusiera en peligro. Aunque ahora sigue siendo un espacio cultural bajo el nombre del Nuevo Montacargas, el original cerró en 2020 por no poder hacer frente al precio del alquiler. A pesar de ya no tener la misma actividad, está más vivo que nunca.
La historia del mural en la fachada del Montacargas
Fue obra del artista Miguel Brayda. Aurora y Manuel se lo encargaron con una idea clara: tenía que tener temática onírica. Se mantiene como un símbolo del distrito. Ahora lo será también de Madrid, con la seguridad de que su fachada lo convierte en un edificio protegido.
Hoy rescatan el mural los niños que se hicieron grandes. La decisión de proteger el mural del Montacargas llega por las denuncias de los vecinos por su posible desaparición con la colocación de un andamiaje. Aurora recuerda emocionada como los niños que fueron espectadores de su teatro infantil, ahora de adultos, recordaban las funciones y con cariño se movilizaron para que se mantenga.
El Montacargas tiene un mural con mucha historia y curiosidades
Desde antes de su inauguración, el Montacargas recogió grandes historias y anécdotas que hoy sus fundadores recuerdan con mucho cariño. Algunas como:
- La única indicación que dieron Aurora y Manuel a Brayda era que tuviera inspiración griega y onírica.
- El artista tenía vértigo y el edificio era muy alto. La solución fue que Brayda hiciera el dibujo en un papel punteado, milimetrado. Montaron el andamio y era el propio Manuel el que recreaba el dibujo en la fachada.
- Hay un dibujo de Rómulo y Remo, en lugar de una loba alimentándolos es el perro que tenían Aurora y Manuel. Los niños que aparecen son los hijos de Brayda.
- Hubo un problema de las bajantes de los baños, porque estaban llenas de caramelos pegados. Lo solucionaron soldando barras de hierro y pasándolas para quitarlos.
- Brayda pintó a siete musas griegas en lugar de nueve. Aurora se dio cuenta y él pintó al momento dos más en un hueco pequeño disponible.
- Tuvieron que cambiar las escaleras por completo porque les faltaba solo dos centímetros de ancho para cumplir con la normativa para conseguir la licencia.
