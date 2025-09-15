El Montacargas: un teatro que nació en una antigua fábrica de caramelos y ahora es un bien protegido

Era abril de 1995 cuando el Montacargas abría sus puertas por primera vez en Puerta del Ángel. Lo hacía después de muchos meses de trabajo en los que Aurora Navarro y Manuel Fernández transformaban una antigua fábrica de caramelos Mauri de los años 50 en una sala de teatro. Dos actores y socios que tuvieron que interpretar a la vez los papeles de albañiles, diseñadores e interioristas, entre otros, para darle un lavado de cara total. Lo más llamativo era la fachada que llenaba de color el barrio.

Ahora, 30 años después, su mural está registrado en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Madrid, después de que una posible reforma en el edificio lo pusiera en peligro. Aunque ahora sigue siendo un espacio cultural bajo el nombre del Nuevo Montacargas, el original cerró en 2020 por no poder hacer frente al precio del alquiler. A pesar de ya no tener la misma actividad, está más vivo que nunca.

La historia del mural en la fachada del Montacargas

Fue obra del artista Miguel Brayda. Aurora y Manuel se lo encargaron con una idea clara: tenía que tener temática onírica. Se mantiene como un símbolo del distrito. Ahora lo será también de Madrid, con la seguridad de que su fachada lo convierte en un edificio protegido.

El Montacargas en sus inicios en el barrio de Puerta del Ángel / Cedida por Aurora Navarro

Hoy rescatan el mural los niños que se hicieron grandes. La decisión de proteger el mural del Montacargas llega por las denuncias de los vecinos por su posible desaparición con la colocación de un andamiaje. Aurora recuerda emocionada como los niños que fueron espectadores de su teatro infantil, ahora de adultos, recordaban las funciones y con cariño se movilizaron para que se mantenga.

El Montacargas tiene un mural con mucha historia y curiosidades

Desde antes de su inauguración, el Montacargas recogió grandes historias y anécdotas que hoy sus fundadores recuerdan con mucho cariño. Algunas como: