Cancha y comunidad en el Parque de Aluche: así es la liga de baloncesto callejero del barrio
Street Basket Aluche reúne cada viernes a cerca de 200 personas en las inmediaciones de la pista
El baloncesto callejero reina en Aluche. Durante los viernes de septiembre -empezó en agosto-, el parque del barrio acoge el torneo de Street Ball, una competición originada para hacer comunidad: "Éramos muchos en la cancha y decidimos crear la competición", afirma Juan Alexander, uno de los fundadores, a La CRónica de Latina.
Los partidos son de cinco contra cinco con reglas FIBA y, en esta edición, participan cuatro equipos, aunque el objetivo es que en un futuro lo hagan muchos más: "La próxima semana se disputarán las semifinales y la final", explica Juan.
Así está la clasificación
- Abrantes
- Bichotas
- Sufridos
- Team Cabra
Los participantes abonan una inscripción de 240 € para pagar a los árbitros y a los oficiales de mesa con el fin de "profesionalizar la liga lo máximo posible": "Hay mucho nivel porque hay jugadores que están en equipo federados", apunta.
Street Basket Aluche cada vez cuenta con más seguidores. Cada jornada, cerca de 200 personas se juntan en las inmediaciones de la pista para presenciar los partidos: "Los mayores que juegan a la petanca y la gente que pasea por el parque se queda mirando".
Objetivo: acercar a jóvenes y vecinos al barrio y fomentar la participación
Juan Alexander explica que la competición fue creada para favorecer "la integración del barrio" y desea que cada vez haya más equipos: "Tenemos el apoyo de los vecinos y queremos que sea un proyecto a largo plazo", expresa.
Aunque, para ello, incide en la importancia de acceder a unas mejores instalaciones deportivas y mejorar aspectos como las líneas de la pista, las luces o las canastas.
Inspirado en Adidas Streetball, que se celebró en 16 países de 3 continentes
El torneo, organizado por la marca deportiva, contó con la participación de 1.400 jugadores y 350 equipos divididos por edades. En España, se disputaron partidos en Madrid y Barcelona.
- La Vuelta a España llega a Madrid, en directo: fuerte despliegue de seguridad por las protestas contra Israel
- Madrid empieza a cobrar la tasa de basuras: cuánto costará en cada barrio, quién está obligado y bonificaciones
- El lugar de la explosión en Vallecas: así es el bar 'Mis Tesoros', más de una década ofreciendo cocina peruana en Madrid
- Última etapa de la Vuelta Ciclista 2025 en Madrid: guía de movilidad con cortes de tráfico y metro cerrado
- La mejor orquesta de España actuará en Madrid en septiembre: fecha confirmada
- La línea 6 o el caos que no cesa: buses abarrotados y largas colas durante la hora punta a causa de las obras
- Defensa prepara su 'hito urbano' en Madrid: un edificio de 18 plantas para 'centralizar' oficinas en Nuevos Ministerios
- La tarifa más barata al final del día: así será el nuevo sistema de acceso al transporte que implantará Madrid en 2027