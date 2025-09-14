Latina se convierte en la nueva "Ciudad Universitaria" de Madrid

Encontrar un piso en Madrid a un precio razonable se ha convertido en una auténtica odisea. Y si hablamos de estudiantes o jóvenes trabajadores, la búsqueda roza lo imposible dentro de la M-30. Esta realidad ha provocado que distritos como Villa de Vallecas, Tetuán y Latina haya vivido un aumento notable de los precios de las habitaciones en pisos compartidos.

Según datos de Live4Live, plataforma online de alquiler enfocada en un público joven y de estudiantes, Latina ha registrado una variación anual del 13,1%, situando su precio medio en 18 €/m². Con ello, se coloca como el segundo junto con Tetuán que más ha subido este año (como ya ocurriera a principios de verano) y el cuarto distrito más caro fuera de la M-30.

La razón de este auge: el distrito tiene más demanda que oferta

“Si ha subido tanto la variación anual es, principalmente, porque hay mucha más demanda que oferta”, explica Alberto Añaños, CEO de la plataforma a La Crónica. Entre los barrios más solicitados se encuentra Aluche, donde el precio por habitación ronda los 600 euros.

La subida desmesurada de los alquileres dentro de la M-30, han traslado al gran número de universitarios. El curso pasado, la Comunidad acogió a alrededor de 322.000 alumnos con Madrid como principal polo atracción de estudiantes universitario a nivel nacional.

Valor del m2 en habitaciones de alquiler de los 21 distritos en agosto de 2025 / ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE LIVE4LIVE

El perfil del inquilino que busca alquilar es claro: el 90% son jóvenes de entre 18 y 25 años, que llegan a la capital para estudiar o trabajar, generalmente con estancias anuales. Con este escenario, Latina confirma su transformación: de distrito tradicionalmente residencial a uno de los principales polos de atracción para la juventud.

Puerta del Ángel concentra la mayoría de pisos de alquiler y habitaciones compartidas

De los más de 430 pisos disponibles y más de 500 habitaciones para compartir en el distrito que aparecen en Idealista, Puerta del Ángel es el barrio en el que se encuentra más oferta: más de 100 viviendas a alquilar y más de 160 habitaciones. En segundo lugar, le sigue de cerca Aluche, que es la otra zona de Latina con más viviendas ofertadas.

La razón de que este barrio concentre la mayor cantidad de pisos de alquiler del distrito se debe a una combinación de factores: tiene la mayor densidad de población del distrito (331 hab./ha) la cual supera notablemente a la segunda, Aluche (242 hab./ha), una oferta de transporte público eficiente y su ubicación cercana al centro.

Análisis de los barrios de Latina

Según un análisis llevado a cabo por la agencia del distrito MasterPiso, Puerta del Ángel y Los Cármenes están en plena transformación gracias a su cercanía con Madrid Río y al atractivo del entorno. Cuentan con una gran cantidad de pisos reformados y además se encuentran próximos a las paradas de metro de Alto de Extremadura y Puerta del Ángel.

Lucero y Aluche son zonas estables en el mercado inmobiliario. Lucero porque presenta un ambiente tranquilo y está cercano a la estación de Laguna. Mientras que Aluche, con sus amplias avenidas, centros de salud y zonas deportivas, es ideal para familias jóvenes.

Finalmente, Campamento, Cuatro Vientos y Las Águilas son barrios del distrito que aún tienen un margen de revalorización. Con proyectos como el Bosque Metropolitano o la futura Operación Campamento, los expertos aseguran que los precios van a subir en los próximos años, por ello las consideran buenas zonas para invertir.