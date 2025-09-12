Cuatro Vientos se prepara para el otoño: 12 nuevas marquesinas, pérgolas y aseos

El Ayuntamiento de Madrid está llevando a cabo la instalación de 12 marquesinas en el intercambiador provisional de Cuatro Vientos.

Además, se han colocado dos refugios de grandes dimensiones a modo de pérgola para proteger a los usuarios tanto de los últimos días con calor, como del frío en los próximos meses.

Durante el verano, sufrieron las altas temperaturas mientras aguardaban el transporte. Era habitual que se superasen los 35ºC y, además, la sensación térmica era mayor debido a la radiación del asfalto.

Las nuevas zonas de sombra de Cuatro Vientos / José Javier Viera

«Se ha hecho de rogar, pero mejor tarde que nunca. Era algo necesario y hace más amena la espera», afirma José Manuel a la CRónica, una de las miles de personas (20.000 aproximadamente en los días laborables) que utilizan el intercambiador como método de transporte.

Por Cuatro Vientos pasan 27 líneas de autobuses, de forma que, mientras duren las obras de soterramiento de la A-5, es la alternativa de los vecinos y los viajeros procedentes de Móstoles, Alcorcón u otras localidades del suroeste para acceder a la capital.

La situación se espera que se alargue, como mínimo, hasta finales de 2026.

Hay personal de apoyo y servicio de atención al cliente

La incorporación de de marquesinas y pérgolas es el primer paso para reacondicionar la zona y mejorar la zona.

Asimismo, desde principios de septiembre, los viajeros cuentan con el apoyo y la información del servicio de atención al cliente de EMT Madrid, que atenderá a los usuarios del intercambiador de 7:00 a 23:00 horas.

Así serán los nuevos aseos de Cuatro Vientos / José Javier Viera

Igualmente, Cuatro Vientos contará con aseos, suministro de agua, iluminación y máquinas para la compra de bebidas.

Obras de la A-5: reabre el túnel de la M-30 en sentido Madrid

Novedades en las obras de soterramiento de la A-5. El ayuntamiento ha reabierto el acceso a los túneles de avenida de Portugal y M-30 en sentido Madrid, que permanecían cerrados desde el pasado 18 de julio.

Durante seis semanas se han ejecutado parte de los pilotes, las canalizaciones subterráneas y la solera del nuevo túnel. Por otro lado, ya ha comenzado la demolición del paso inferior que conecta el paseo de Extremadura con la glorieta de Dante y la avenida de Portugal.

La alternativa a este itinerario peatonal será la glorieta de avenida de Portugal.