Un conductor grave tras perder el control de su turismo y salirse de la carretera de la A-5 (Latina)

Un hombre de 45 años de edad ha resultado herido grave tras el aparatoso accidente sufrido esta madrugada de lunes, 1 de septiembre, cuando circulaba por la carretera A-5 a su paso por el distrito madrileño de Latina.

El conductor perdió el control de su turismo y ha acabado fuera de la carretera

Los hechos han ocurrido pasadas las 4 de la madrugada de este lunes a la altura del punto kilométrico 6 (sentido entrada a Madrid) cuando, por causas que aún se investigan, el conductor ha perdido el control de su turismo, ha impactado contra las barreras separadoras y ha acabado fuera de la calzada volcado entre dos árboles.

Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han tenido que rescatar al conductor tras quedar atrapado. Sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido a la víctima, que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, y tras ser intubado y estabilizado ha sido trasladado al Hospital Clínico San Carlos en estado grave.

La Policía Municipal de Madrid ha regulado el tráfico en la zona. Agentes de la Policía Judicial desplazados al lugar del suceso han realizado el atestado y han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este grave siniestro.