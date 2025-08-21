¿Quién fue Blanco Soler y por qué tiene una calle en Latina (Madrid)?

José Cadalso, Valle Inclán o Blas Cabrera son algunos de los personajes históricos que tienen calle a modo homenaje en el distrito madrileño de Latina. Y otra de las icónicas calles de esta zona es la C/Blanco Soler, del que vamos a descubrir quién fue y por qué es merecedor de tener una calle bajo su nombre en la capital española.

Carlos Blanco Soler (Madrid, 1894–1962), fue una figura clave de la medicina española del siglo XX. Formado en la Facultad de Medicina de la Universidad Central, obtuvo premios extraordinarios y defendió su tesis doctoral en 1922 sobre la patogenia de la litiasis biliar.

Pionero en estudios de enfermedades tiroideas y la diabetes

Fue pionero nacional en aplicar isótopos radiactivos en el estudio de enfermedades tiroideas y la diabetes, lo que le llevó a fundar el Servicio de Isótopos en el Hospital de la Cruz Roja y en el ambulatorio Matías Montero.

Ejerció como jefe del Servicio de Medicina General y Nutrición y fue decano de la Beneficencia Municipal de Madrid, además de profesor de Higiene de la Alimentación. Fue un firme defensor de la geriatría, introduciendo la formación en esta especialidad médica entre médicos, enfermeras y asistentes sociales.

Su carrera estuvo llena de méritos: presidió sociedades médicas de prestigio como la Sociedad Española de Endocrinología y la Academia Médico-Quirúrgica Española. En 1961 ingresó como académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina con un discurso titulado Vejez, envejecimiento y la llamada lucha contra la vejez. Entre sus múltiples reconocimientos figuran la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, la de Alfonso XII, medallas de la Cruz Roja Española y del Ayuntamiento de Madrid.

Además, fue un escritor prolífico en medicina y humanidades, con obras como Tratamiento de la diabetes, Obesidad y su tratamiento y Los isótopos radiactivos en Medicina, entre muchas otras. Y por todo ello el distrito de Latina homenajea a diario a este pionero de la medicina en España.