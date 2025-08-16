Objetos que no puedes llevar a las piscinas de Madrid (y que te pueden costar una multa)

En plena ola de calor, las piscinas públicas se convierten en el epicentro de la vida de los barrios. En Latina contamos con la piscina de Aluche, una de las más concurridas de Madrid. Ubicada en la Avenida de Las Águilas, 14, cuenta con dos piscinas gemelas de 50x25 metros cada una, además de un solárium de césped artificial de 420 metros cuadrados. Para las horas de las comidas tiene un merendero.

Debido a la alta afluencia que han sufrido en los últimos años las piscinas municipales de Madrid, las autoridades se han visto en la obligación a revisar y reforzar las normas, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios, para que puedan hacer un uso y disfrute pleno de las instalaciones piscineras de la región.

Piscina municipal al aire libre en Madrid. / EUROPA PRESS / Europa Press

¿Qué elementos están prohibidos en las piscinas de Madrid?

La normativa que se rige por el Decreto 99/2024 de la Comunidad de Madrid, encargada de regular las condiciones higiénico-sanitarias y de funcionamiento de piscinas municipales, acoge la prohibición de entrada a determinados objetos y conductas capaces de dañar la convivencia o suponer un riesgo para la seguridad y mantenimiento de las instalaciones.

El mobiliario personal, como es el caso de las sillas plegables, hamacas, mesas auxiliares y sombrillas, habituales en los días de piscina, están prohibidos, ya que al ocupar espacio, dificultan el paso y pueden interferir en situaciones de emergencia.

Contar con objetos de reproducción sonora, como altavoces o poner música en voz alta también es considerado una infracción, sólo está permitido escuchar música en cascos. Otro punto es que no está permitido reservar espacio durante horas con toallas o mochilas, ya que vulnera que los vecinos hagan uso del espacio de forma equitativa.

Otra de las restricciones destacadas es la prohibición de recipientes de vidrio, objetos punzantes, inflamables o contaminantes, de la misma forma que fumar y el consumo de alimentos fuera de las zonas habilitadas. Así mismo, el acceso de animales está vetado, a excepción de perros guía o similares.

Sanciones de hasta 3.000 euros

Dentro de las infracciones, podemos diferenciar tres niveles: leves, graves y muy graves. Cuando hablamos de infracciones leves son aquellas relacionadas con la convivencia o el funcionamiento del recinto. Estas actitudes incluyen sanciones de hasta 750 euros, sobre todo en aquellas piscinas cuya gestión dependa del Ayuntamiento de Madrid.

Dentro de las graves están recogidas el uso de altavoces sin auriculares, acudir al recinto con objetos de vidrio, colchonetas o flotadores de gran tamaño, con multas que pueden alcanzar los 1.500 euros en piscinas autonómicas, ascendiendo la cifra a 3.000 euros si se trata de piscinas municipales. Por último, las muy graves, incluyen las acciones que ponen en peligro la seguridad y el orden público. En el caso de cometer este tipo de infracción la sanción puede alcanzar los 3.000 euros, e incluso puedes tener restringido el acceso de forma temporal.