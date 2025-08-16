4 escapadas con agua cristalina cerca de Madrid para disfrutar cada fin de semana de verano

Las altas temperaturas azotan la capital, que a pesar de no tener playa, podemos encontrar zonas naturales para hacer escapadas de fin de semana a escasos minutos de la ciudad y refrescarnos dándonos un baño en la mejor compañía.

Playa de la Virgen de la Nueva

El Pantano de San Juan, conocido como la ‘Playa de la Virgen de la Nueva’, es un complejo de playas que se encuentra a tan solo 50 km de la capital de Madrid. Está ubicada entre los municipios de San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa. Este pantano alberga dos de las playas más concurridas y que son aptas para el baño de la región.

En 2018 la conocida como playa de Madrid fue condecorada con la bandera azul, como ubicación distinguida en estándares de calidad del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, siendo la primera playa con esta distinción de la Comunidad de Madrid.

Embalse de Bolarque

El embalse de Bolarque ubicado en Guadalajara, es lo más similar a una playa cerca de Madrid. A pesar de que tiene una importante diferencia con respecto a la playa: es de pago. Su precio lleva dos años aumentando llegando a alacanzar actualmente los 10€ por persona todos los días incluidos los festivos.

En verano hay un chiringuito e incluso tienes la posibilidad de poder alquilar kayaks, con los que darte una vuelta por la zona y visitar espacios, como la cueva de las tortugas donde podrás ver a estos animales en su hábitat.

Pantano de los Ángeles de San Rafael

En plena sierra de Guadarrama, junto a la localidad de Los Ángeles de San Rafael, encontramos un embalse que se convierte en un punto de encuentro para muchas personas en búsqueda de practicar deporte o darse un chapuzón. Este pantano es conocido por su amplia oferta de actividades y deportes acuáticos.

Además, el Pantano de los Ángeles de San Rafael es un lugar tranquilo, en el que el agua es ideal para bañarse y refrescarse durante los meses de verano.

Lagunas de Ruidera

Este es un espacio natural protegido que se encuentra entre las provincias de Albacete y Ciudad Real, constituido por las siguientes lagunas: Laguna Blanca, Laguna Conceja, Laguna Tomilla, Laguna Tinaja, Laguna de San Pedro, Laguna de Redondilla, Laguna de Lengua, Laguna Salvadora, Laguna Santos Morcillo, Laguna Batana, Laguna Colgada, Laguna del Rey, Laguna Cueva Morenilla, Laguna Coladilla y Laguna Cenagosa.

Este parque natural constituye una de las mejores representaciones de lagos formados por acumulación de carbonato cálcico. Estas aguas ricas en carbonatos, han formado impresionantes presas naturales que dan lugar a cascadas espectaculares entre una laguna y otra.