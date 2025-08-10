Curiosidades sobre el distrito madrileño de Latina: ¿Sabías que Rafa Benítez es de aquí?

El distrito de Latina, en Madrid, debe su nombre a Beatriz Galindo, conocida como "La Latina", una humanista y preceptora de la reina Isabel la Católica. El nombre proviene del antiguo Hospital de la Concepción de Nuestra Señora, también llamado Hospital de La Latina, fundado por Beatriz Galindo en 1499.

Este hospital estaba ubicado en la calle Toledo, cerca de la Plaza de la Cebada, y fue un referente en la zona. La división administrativa de Madrid en 1845 asignó el nombre de Latina a un distrito que, en sus orígenes, pertenecía a los términos municipales de Carabanchel. Y esta zona tiene muchas historias y anécdotas que merecen ser conocidas y que vamos a ir desgranando en la CRónica de Latina.

Rafa Benítez nació y creció en el barrio de Aluche

"En Aluche. Si conoce Madrid, en la línea de metro está entre Carabanchel y la Casa de Campo. Se trata de un barrio de trabajadores. Mi padre, Francisco, era ‘colchonero’, que es como se conoce en España a los aficionados del Atlético de Madrid. Empezó a trabajar con once años de portero en un hotel. Al final, llegó a ser director comercial de una gran cadena de hoteles.

Rosario, mi madre, fue la que me animó a escoger la carrera del fútbol. Estaba muy contenta cuando, a los trece años, entré en la familia del Real Madrid, equipo con el que ella simpatizaba. A esa edad yo ya evaluaba a mi propio equipo". Esta es la respuesta que da el laureado entrenador español de 65 años al ser preguntado por sus orígenes.

Y Aluche está orgulloso de contar en sus filas con un entrenador de este nivel que puede presumir de tener en su palmarés dos campeonatos de liga con el Valencia, una copa y Supercopa de Italia, una copa de la UEFA con el Valencia, una Champions League con el Liverpool, una Supercopa de Europa con el mismo y otra UEFA con el Chelsea. Y todo ello le coloca en la cima del fútbol internacional y nacional.

La serie El Vecino se rodó en el barrio de Las Águilas

El barrio de Las Águilas fue el protagonista de la serie de Netflix El Vecino, que contó con dos temporadas en la plataforma. La serie muestra a la perfección la vida en el barrio, las personas que en él viven y sus estilos de vida. En el transcurso de la serie se puede ver los problemas y éxitos de la vida cotidiana de cualquier ciudadano del barrio. También son protagonistas las tiendas y bares de la zona y ello llenó de orgullo a todos los vecinos.

Las Ventas de Alcorcón es la construcción más antigua de Latina

Poco después de que Felipe II consagrara a Madrid como la capital de su vasto imperio, abrió sus puertas la Venta de Alcorcón, un lugar que pronto se convertiría en paso obligado para quienes soñaban con una vida mejor en la corte. Este enclave, situado estratégicamente entre los campos de Castilla y el bullicio madrileño, se alzaba como un puente entre dos mundos: la serenidad de las tierras agrícolas y la promesa de oportunidades en una villa que deslumbraba con su ritmo y resplandor.

No pasó mucho tiempo antes de que otros establecimientos similares comenzaran a surgir en los alrededores, otorgando a la zona un encanto único. Cada venta competía con la original, ofreciendo a los transeúntes sus propios atractivos, desde buenos caldos hasta cómodas posadas. El cartógrafo Tomás López, al servicio de Carlos III, menciona la existencia de una venta nueva y una venta vieja.

Además, la ubicación de la Venta de Alcorcón la convirtió en un punto clave para la recaudación de impuestos. Como señala el escritor Francisco de Paula Mellado: "Se sale de Madrid por la puerta de Segovia y pasando el Manzanares por el puente del mismo nombre, [...] poco más adelante, a distancia de media legua de Madrid está el portazgo y venta de Alcorcón".

Un edificio de Latina tiene un premio a la Excelencia en Arquitectura

Casa de Bambú, ubicada en calle Clarinetes, 9, es uno de los edificios más sorprendentes y originales del distrito. Recibe su nombre porque está hecha de revestimiento de bambú que se puede desplazar y permite controlar los rayos de sol. Y en 2008 fue galardonada por su arquitectura.

La Casa de Bambú del distrito de Latina / Ayuntamiento de Madrid

De Aluche al mundo: la música errante de DePedro

Jairo Zavala, conocido como DePedro, creció en Aluche. Su amor por la música se despertó de forma autodidacta, aprendiendo guitarra por su cuenta tras asistir al colegio Parque Aluche y a Blas de Otero. Inicialmente, formó parte de La Vacazul, una banda de rock que grabó varios discos. Sin embargo, sintió que necesitaba un espacio propio para sus composiciones, lo que dio lugar a DePedro en 2007.

Un "Músico por la Paz" nacido y criado en Aluche

Marwán, cantautor nacido y criado en Aluche, es uno de los grandes orgullos del barrio. Su música mezcla la tradición de Silvio Rodríguez o Serrat con influencias del hip-hop, el rock y la poesía de Benedetti o Neruda. Con discos como Apuntes sobre mi paso por el invierno o Mis paisajes interiores, ha recorrido escenarios de España y Latinoamérica.

Nombrado "Músico por la Paz" por el Parlamento Europeo en 2013, Marwán ha trascendido fronteras, aunque su mayor reconocimiento sigue siendo el cariño de la gente. Y esto enorgullece al distrito.

Así fue la evolución de las fiestas del barrio de Aluche

Aluche, sin un pasado histórico arraigado, buscó forjar su identidad a través de la cultura y la comunidad. En 1975, la AVA planeó las primeras Fiestas de Aluche, pero fueron prohibidas por el Régimen. Sin embargo, en el año 1976, con el final de la dictadura cerca, las fiestas se celebraron con éxito, y hoy día siguen triunfando.