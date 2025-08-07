El nuevo desvío que afecta a miles de conductores entre Sanchorreja y Batán ya es una realidad

El soterramiento de la A-5, que afecta al distrito madrileño de Latina, avanza tras cumplirse siete meses desde el inicio de las obras. La finalización, específicamente en el tramo que conecta con la M-30, está prevista para noviembre de 2026. Este jueves, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en funcionamiento un nuevo desvío de tráfico en la zona sur, desde Sanchorreja (P.K. 5+100 de la A-5) hasta el nuevo baipás del enlace con Batán.

Este tramo permanece cortado ya de forma permanente el paso inferior existente tanto para el paso peatonal como para el tráfico. Los vehículos podrán cruzar del barrio de Lucero al de Batán y acceder a la A-5 tanto por la calle de Carlina como por la de Villagarcía. El itinerario peatonal también se ve afectado al cortarse el paso inferior, siendo el servicio especial de la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid) de los barrios de Batán y Lucero (SE 3) la mejor alternativa para los vecinos.

Nuevas calles cortadas en Madrid por el soterramiento de la A-5 / EPE

El desvío al Parque de Atracciones también está cortado

El pasado 4 de agosto se cortó el paso inferior que conectaba el Paseo de Extremadura con la glorieta de la calle Dante y la avenida de Portugal, que enlazaba con el desvío al Parque de Atracciones. Este corte se produjo para comenzar los trabajos de construcción del nuevo baipás (desvío de todo el tráfico de la A-5 hacia el norte) del Parque de Atracciones, que se abrió en el mes de septiembre para demoler el enlace existente y proseguir con la ejecución del futuro túnel.

El itinerario peatonal también se vio afectado, ya que el paso peatonal inferior se cerró, siendo la alternativa la glorieta de avenida de Portugal.

Cuando las obras termiten habrá un 90% menos de coches en superficie

El Paseo de Extremadura se transformará en un gran bulevar peatonal que conectará en superficie los barrios del distrito de Latina de Lucero, Aluche y Las Águilas con los de Campamento y Casa de Campo (este último perteneciente al distrito de Moncloa-Aravaca), separados desde 1968 por el asfalto que diariamente atraviesan 80.000 vehículos.

Las obras de la A-5 permitirán dar continuidad al bulevar peatonalizado de la avenida de Portugal, que conecta con Madrid Río, hasta la avenida del Padre Piquer. Los vehículos en superficie se reducirán en un 90 % y también las emisiones contaminantes.

Además de recuperar el espacio que ocupa el asfalto para los vecinos, se va a mejorar la movilidad peatonal en transporte público y la viaria, redundando en la mejora de la seguridad vial en el entorno y se lograrán resolver los problemas de retenciones en conexiones conflictivas como el Paseo de Extremadura, Batán y Boadilla del Monte.