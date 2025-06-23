GASTRONOMÍA
Así es el templo del baozi casero de Shanghái que conquista Madrid con su sabor y asequibles precios
Este local especializado en bollos chinos cocinados al vapor nos trae la magia de la gastronomía de Shanghái pero sin salir de la capital española
Baoyilong abrió sus puertas recientemente en Hortaleza con su nuevo restaurante en la calle López de Hoyos 327, donde comparte la esencia de la cocina casera china con recetas familiares y el sabor más auténtico de Shanghái.
Sus especialidades: vapor, fuego y tradición
El alma de Baoyilong son sus baozi, bollos chinos cocinados al vapor y luego dorados a la plancha, elaborados con una masa suave y esponjosa que encierra rellenos caseros de cerdo, ternera, pollo o verduras. Se sirven recién hechos, con ese contraste perfecto entre lo tierno y lo crujiente que solo se consigue con una preparación artesanal.
Pero su propuesta va mucho más allá: Gyozas selladas a la plancha, jugosas y ligeras. Dumplings al vapor, elaborados en el momento con masa fina y rellenos generosos. Noodles salteados con verduras frescas y salsas de soja fermentadas artesanalmente. Sopas tradicionales que reconfortan con caldos hechos en casa. Y una selección de entrantes y guarniciones que completan un recorrido por los sabores más auténticos de Shanghái.
Todo lo que se sirve en Baoyilong se elabora en el propio local: masas, rellenos, salsas y caldos, siempre con producto fresco en una cocina casera y genuina.
Un viaje a Shanghái... sin salir de Madrid
Desde el momento en que se cruza su puerta, el ambiente transporta al comensal a las calles de Shanghái: el vapor de las cestas de bambú, el chisporroteo de la plancha, el aroma de la masa recién hecha.
Baoyilong no solo ofrece platos, sino una experiencia que conecta tradición, técnica y emoción en cada bocado.
El sabor de lo hecho en casa: la magia de la gastronomía casera
Baoyilong se ha ganado un lugar entre los amantes de la gastronomía por su compromiso con la autenticidad. Cada receta es un homenaje a la cocina tradicional de Shanghái y al valor de las cosas bien hechas.
No hay artificio ni fusión innecesaria: solo sabor, textura y verdad. Un rincón auténtico donde cada plato cuenta una historia, y cada bocado sabe a tradición.
Dos locales en Madrid para disfrutar de su comida
Baoyilong cuenta con dos locales en Madrid, cada uno con su propio carácter pero unidos por la misma filosofía: llevar un pedacito de Shanghái al paladar madrileño. En la calle Núñez de Balboa, 64, en el elegante barrio de Salamanca, y en López de Hoyos, 327, en Hortaleza, con un ambiente más urbano.
En ambos, el hilo conductor es el mismo: todo casero, todo hecho con las manos y con todo el respeto a las tradiciones milenarias.
