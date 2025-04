El libro que descubre todo sobre el barrio de Aluche: '100 historias de Aluche y su entorno'

Nicolás Ferrando, director de Artelibro Editorial, vuelve a sorprender a sus lectores. En esta ocasión, con un libro del barrio de Aluche (Latina): 100 historias de Aluche y su entorno. Junto con José María Sánchez Molledo tiene un libro de cada uno de los distritos de Madrid, que son hasta 21, y ahora se ha sumergido en esta zona para traernos las mejores anécdotas y esas historias que a cualquier vecino de los alrededores le entusiasmarán.

Y Nicolás nos han contado de primera mano qué se podrá encontrar el lector en este libro... e incluso algunas de sus historias o preferencias del barrio.

¿Qué se encontrará el lector en 100 historias de Aluche y su entorno?

Un libro que cuenta la historia de Aluche de forma distinta, con una mezcla de ensayo histórico y de relato novelado que creo que gustará y entretendrá a los lectores, porque aborda 100 relatos del barrio y su entorno de una manera cercana y desenfada, alejándose de los libros puramente históricos que a algunas personas les parecen aburridos y tediosos.

¿Cómo se urbanizó el barrio de Aluche en 1960?

Con la llegada del Suburbano, obra del gran ingeniero José María Cano y posteriormente con la llegada del metro, en 1968. El impacto del Suburbano en Aluche fue inmediato. Lo que antes era un enclave aislado, rodeado de huertas y caminos de tierra, se transformó en un punto de conexión estratégica. La llegada del ferrocarril atrajo a nuevos vecinos y fomentó la construcción de viviendas, comercios y servicios alrededor de la estación. Esto dio lugar a un ambicioso plan urbanístico que se denominó Ciudad Parque Aluche.

Nicolás Ferrando y José María Sánchez Molledo junto a la reina Letizia. / Artelibro

¿Se trasladó lo que se plasmó en las maquetas a la realidad?

Con bastantes cambios, todo hay que decirlo. Hubo construcciones que no cumplieron los mínimos estándares de calidad como Puerto Chico, algunas sonadas estafas que aparecieron en prensa y algún que otro incumplimiento de lo proyectado, pero pensemos que era una extensión de 195 hectáreas por hacer. De ellas, 123 hectáreas se destinaron a construcción residencial, mientras que el resto se reservó para zonas verdes, calles, escuelas e iglesias. Echando la vista atrás, aun con las dificultades que surgieron, la historia de Aluche es una historia de éxito. Aluche ha sabido forjarse una identidad propia y actualmente es uno de los barrios con mayor proyección de Madrid.

¿Cuál crees que ha sido el vecino más ilustre de Aluche?

Hay muchos. No me puedo quedar con uno. Aquí estuvo San Isidro, patrono de Madrid; Beatriz Galindo 'La Latina'; los pintores Goya, Carlos Haes, José Giménez Fernández, Aureliano Beruete y Alfredo Ramón; el Doctor Esquerdo; los arquitectos Luis Gutiérrez Soto, Francisco Alonso de la Joya y Antoni Bonet; y, más recientemente, los populares cantantes DePedro y Marwán. También, en el ámbito deportivo, no se puede dejar de mencionar a Antolín Ortega, un jugador del Real Madrid y del Betis que creció en Aluche. No obstante, creo que los verdaderos protagonistas de Aluche son sus vecinos, que lo construyen cada día y que lo hacen un sitio verdaderamente vibrante, apasionante y prometedor.

100 historias de Aluche y su entorno ya está a la venta y es una obra imperdible para todo madrileño curioso y con ganas de aprender anécdotas e historias sobre este barrio.