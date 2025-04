Qué leer en el Día del Libro, según la dueña de la única librería en el barrio madrileño de Puerta del Ángel

Este miércoles es el Día del Libro. Una fecha conmemoratia para promover la lectura y que se eligió porque, según el calendario gregoriano, ese día fallecieron Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilado de la Vega.

La CRónica de Latina ha consultado con Librería-Espacio Cultural Velázquez, la única de Puerta del Ángel, cuáles son las obras más demandadas por los vecinos del barrio. Según nos cuenta su propietaria, Laura, los libros más vendidos para celebrar esta efeméride son los siguientes:

Maria Dueñas: "Suelo viajar a destinos urbanos y me encanta patear y disfrutar las ciudades." / EPE

Más allá de best sellers, entre los que también se incluirían Tras la puerta, el nuevo libro de Freida McFadden, la novela juvenil Redes, de Eloy Moreno, o Amanecer en la cosecha, la quinta entrega de Los Juegos del Hambre. Laura, que regenta esta librería en el distrito madrileño de Latina, recomienda a los lectores:

Sinthome, de Pablo Sierra : salud mental, relaciones tóxicas y crítica social. Mundo real, imaginario y onírico. Sinthome es una novela en la que la realidad, el sueño y la ficción se entrecruzan hasta desembocar en un final inolvidable.

salud mental, relaciones tóxicas y crítica social. Mundo real, imaginario y onírico. Sinthome es una novela en la que la realidad, el sueño y la ficción se entrecruzan hasta desembocar en un final inolvidable. El recuerdo del bosque, de Nuria Quintana : Madrid, principios del siglo XXI. El descubrimiento de unos túneles en una antigua finca olvidada reabre el suceso sin resolver que se produjo en aquel lugar en la víspera de Navidad del año 1935: unos asaltantes llegaron hasta el palacio y dejaron gravemente herida a su propietaria. Nunca encontraron a los culpables, pero, setenta años más tarde, la aparición de las galerías y de un antiguo medallón con un retrato en su interior lo cambiará todo.

Madrid, principios del siglo XXI. El descubrimiento de unos túneles en una antigua finca olvidada reabre el suceso sin resolver que se produjo en aquel lugar en la víspera de Navidad del año 1935: unos asaltantes llegaron hasta el palacio y dejaron gravemente herida a su propietaria. Nunca encontraron a los culpables, pero, setenta años más tarde, la aparición de las galerías y de un antiguo medallón con un retrato en su interior lo cambiará todo. Mi marido, de Maud Ventura : Mi marido es una historia audaz y estimulante sobre la pasión y los oscuros secretos que se esconden detrás de un matrimonio aparentemente normal.

Mi marido es una historia audaz y estimulante sobre la pasión y los oscuros secretos que se esconden detrás de un matrimonio aparentemente normal. El fantasma y la señora Muir, de Josephine Leslie : Lucy Muir es una joven viuda que, agobiada por las deudas tras la muerte de su marido, decide mudarse a Gull Cottage, una casa ubicada en Whitecliff, un pueblo costero inglés, en la que nadie ha querido vivir desde hace años. Según los rumores que corren por la zona, la casa está embrujada, y el espíritu del capitán Daniel Gregg, antiguo dueño de la casa, vaga por el lugar importunando a todos los que osan alterar su descanso. Inmune a las advertencias, Lucy se plantea descubrir por sí misma si esos rumores son ciertos e, inevitablemente, entre el fantasma y ella surge el amor.

Lucy Muir es una joven viuda que, agobiada por las deudas tras la muerte de su marido, decide mudarse a Gull Cottage, una casa ubicada en Whitecliff, un pueblo costero inglés, en la que nadie ha querido vivir desde hace años. Según los rumores que corren por la zona, la casa está embrujada, y el espíritu del capitán Daniel Gregg, antiguo dueño de la casa, vaga por el lugar importunando a todos los que osan alterar su descanso. Inmune a las advertencias, Lucy se plantea descubrir por sí misma si esos rumores son ciertos e, inevitablemente, entre el fantasma y ella surge el amor. Mujeres que leían, de Rosa Huertas: es la historia de la madre de la autora, de las mujeres de su familia, pero podría ser también la misma historia de muchas que vivieron la posguerra, un tiempo difícil en el que apenas podían ser otra cosa que esposas y madres.

Asimismo, con motivo del Día del Libro, el local pondrá por la mañana una mesa en el exterior para festejar la celebración con los vecinos. Por la tarde, a partir de las 18:00 horas, la escritora Rosa Huertas realizará una firma de libros.

Librería-Espacio Cultural Velázquez, en Puerta del Ángel / Alba Vigaray

La librería es una parte fundamental en la vida de Laura

Es la propietaria de la única librería de la Puerta del Ángel. Abierto desde 1998, el negocio estuvo a punto de echar el cierre el pasado enero por el fallecimiento de su marido. Sin embargo, el cariño de los vecinos contribuyó a que Librería Velázquez se mantuviese en el barrio: “Fue el palo más grande de mi vida. Quería traspasar la librería porque mi marido tenía cáncer y había que cuidarle. Era mi prioridad. La librería dejó de tener vida para mí”, afirma a la CRónica de Latina.

Laura se quedó viuda en diciembre y su hermana ayudó en la librería durante Navidad. El traspaso estaba previsto para el 15 de enero, pero el cariño de los vecinos hizo que se cancelara el acuerdo: “Nunca me sentí tan querida. La gente del barrio me trajo bombones y había colas para darme abrazos. Me pidieron que no me fuera. El comprador me dijo que me entendía perfectamente”, declara.

Laura admite que la librería le está ayudando mucho en el duelo: “Es como una pierna o un brazo para mí. Estoy muy activa y me permite tener la mente ocupada”, manifiesta.

Para Laura, su vida es “un continuo renacer” y en febrero su librería “renació” una vez más. Desde su apertura, Librería Velázquez se ha visto obligada a adaptarse a los cambios.

En 1998, el negocio vivía un momento álgido: “Antes se vendían mucho más libros de papel. El Paseo de Extremadura estaba muy vivo”.

Pero con la crisis económica de 2006 se planteó el cierre y la pandemia le obligó a reinventarse: “Me lancé a las redes sociales. No las había tocado en mi vida. Desde casa intenté abrir una librería. La gente me hacía encargos por correo electrónico y organizaba directos con autores en Instagram”.

Además, tras la reapertura, inauguró las firmas al sol, uno de sus grandes proyectos. Aprovechando que por la mañana el sol da de pleno en la librería, los sábados, Laura saca una mesa al exterior para que un escritor pueda firmar sus libros y comparta su obra con los vecinos: “Es un acto espontáneo. Hay gente que es asidua y otra viene de paso”.

Ahora, Laura está escribiendo un libro: “la historia de mi librería”: “Voy despacio y poco a poco”. Una obra que tratará sobre su negocio, un lugar “mágico, que te atrae y en él te sientes como en casa”. A Librería Velázquez le queda cuerda para rato.