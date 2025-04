Antonio Carmona: "Campamento huele a felicidad, a policías y ladrones, a canicas y a mi primer beso"

Antonio Carmona vivió durante su infancia y adolescencia en Campamento. El cantante atiende a la CRónica de Latina para repasar su etapa en el barrio y sus próximos proyectos.

¿Cuándo llegó a Campamento?

Fui el último de los Habichuela que nació en Granada. Nos mudamos a Madrid cuando yo era muy pequeño. Primero fuimos a la calle Paloma y después a la calle Oriente. Tendría un año y medio cuando llegamos a Campamento. Recuerdo cuando el Paseo de Extremadura era de tierra.

¿Cuánto tiempo vivió en el barrio?

Hasta los 27. Vivíamos en una casita de 50 metros e hice la mili en Cuatro Vientos.

Ha dicho varias veces que allí vivió los mejores años de su vida...

Yo era muy feliz. Iba mucho a la casa de mis tíos (Pepe, Luis y Curra). Estábamos toda la familia. Ellos trabajaban en los tablaos.

¿Tiene alguna anécdota que recuerde especialmente?

Me quedo con la aceptación de los vecinos. Éramos una familia grande y fue una lección de convivencia. Me he criado con mis amigos como uno más. No había razas.

¿Su rincón favorito?

La Casa de Campo. De pequeño me adentraba en ella y recuerdo que nos íbamos al ‘árbol del ahorcado’.

¿Comenzó su carrera musical en Campamento?

Sí. Empecé a ensayar en una habitación de cuatro metros. Escuchaba a Paco de Lucía o Camarón y soñaba con actuar con los más grandes.

Antonio Carmona comenzó su carrera en Campamento El cantante considera al barrio como su casa: "De vez en cuando me tomo un botellín en la plaza que le pusieron a mi padre y recuerdo esa etapa". Y admite que uno de sus planes favoritos es "pasear por las calles, ir saludando a la gente y hablar con ellos para que me cuenten su vida".

Fue nombrado nariz simbólica por la Academia del Perfume , ¿sabría decir a qué huele Campamento?

Campamento huele a felicidad, a policías y ladrones, a canicas y a mi primer beso.

¿Qué es para usted el flamenco?

Es mi forma de vida. Me lo ha dado todo. Lo mejor que he podido hacer es seguir en la música.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

El disco está muy cerca de salir. Mezcla sonidos urbanos con el flamenco y he trabajado con gente joven como Rayito y Chus Santana. Aunque prefiero que la gente lo escuche antes que hablar yo de él...

Se cumplen 30 años de uno de sus éxitos En 1995, el álbum 'De akí a Ketama' asentó al grupo como uno de los máximos representantes del flamenco-fusión en España. Tuvo más de un millón de copias vendidas y ganó el Premio Ondas al mejor álbum y al mejor grupo español.

¿Y la gira?

También continúa en 2025. Las giras me mantienen muy vivo. Poder subirme al escenario con mi familia es un regalo.

¿Cuál es el estado de la industria musical actual?

He vivido la mejor época. Pero ahora a mis hijas les cuesta el doble. Ha cambiado demasiado y es muy difícil vivir de ello.

El test de Antonio Carmona