La seguridad en Latina experimenta una mejoría espectacular, según los datos de Policía Municipal

Latina es uno de los distritos de la ciudad de Madrid donde más han descendido los delitos en los últimos años. Según los datos aportados por la Policía Municipal, los delitos relacionados con las personas, como las agresiones físicas, los maltratos en el ámbito familiar o las reyertas, son los que más han disminuido desde 2022.

En La CRónica de Latina hemos puesto el foco en la evolución positiva de la seguridad de la que el distrito ha sido testigo. Además del descenso del 61,2% en los delitos contra las personas, también destaca la reducción del 52,7% en el consumo de drogas y del 32,2% en las infracciones contra el patrimonio, como los robos, hurtos, vandalismo o estafas.

Menos multas por tenencia de drogas

También ha disminuido notablemente el número de actas levantadas por la Policía Municipal en relación con la posesión de sustancias estupefacientes en la vía pública, pasando de 442 en 2022 a 314 en 2024, lo que representa un descenso del 29%.

La tenencia ilícita de armas también ha experimentado una reducción: de 40 sanciones en 2022, 57 en 2023 (cuando aumentaron de forma significativa), a 35 el año pasado, lo que supone una disminución del 12,5% en este periodo comparado.

Un control de la Policía Municipal de Madrid en una imagen de archivo / Policía Municipal de Madrid

Más policías municipales en el distrito

La incorporación de más agentes de la Policía Municipal es una de las principales razones que explica la transformación de los niveles de seguridad en Latina. Durante el último año, se han incorporado 209 nuevos policías municipales, que ya prestan servicio en las diferentes comisarías integrales de distrito (CID).

Se ha reforzado especialmente la comisaría de Latina, donde se han destinado 14 nuevos policías, quienes ya patrullan las calles de nuestro distrito.

Además de priorizar la incorporación de más agentes, se han incrementado sus medios y equipamientos, renovando la flota de vehículos e incorporando tecnologías avanzadas, dispositivos electrónicos de control (DEC o ‘táser’), las cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial y los drones.

Cómo evitar robos en viviendas y trasteros

La Policía Nacional nos ofrece unos consejos útiles que nos ayudan a participar en nuestra propia seguridad y proteger la vivienda. Lo más importante es que, al salir de casa, cerremos puertas y ventanas, especialmente los accesos a patios, ya que son las zonas más desprotegidas y con menor riesgo para los delincuentes.

Se debe cerrar la puerta con llave, aunque sea por un instante, y, en caso de perder las llaves, cambiar las cerraduras inmediatamente. Siempre que sea posible, hay que guardar los objetos de mayor valor en una caja de seguridad.

Es fundamental realizar un inventario casero con fotos de nuestras pertenencias más caras, sin olvidar incluir el número de serie, marca y modelo en el caso de los productos tecnológicos, y personalizarlos con alguna marca.

Lleva dos años seguidos bajando la delincuencia El distrito de Latina ha conseguido reducir el número de delitos en tan solo dos años de una forma espectacular. Teniendo en cuenta únicamente los datos proporcionados por la Policía Municipal, ya que los datos del Ministerio del Interior, basados en las cifras de la Policía Nacional, no están desglosados por barrios, se demuestra que Latina se ha convertido en uno de los distritos más seguros de la ciudad de Madrid. En otras zonas cercanas, como Carabanchel o Arganzuela, los datos han empeorado en los últimos años, mientras que en Latina se ha logrado reducir de forma significativa los delitos, especialmente aquellos que afectan directamente a la integridad física, como las amenazas o el acoso. También han disminuido los delitos relacionados con las sustancias estupefacientes, sobre todo el consumo en vía pública, que está tipificado como una infracción grave en la Ley Mordaza, con multas de entre 601 y 30.000 euros.

Si subes una foto de tus llaves a redes sociales ayudas a los ladrones a entra en casa / EPE

Así es cómo debes actuar si entrar a robar en casa

Aunque los delitos contra el patrimonio, entre los que se incluyen los robos en domicilios o establecimientos comerciales, han descendido en Latina, no está de más saber qué tienes que hacer si sufres un robo en casa.

Desde la Policía Nacional nos cuentan que "si ves la puerta de tu domicilio abierta o una ventana rota, no entres. Llama inmediatamente a la Policía y no toques nada del interior para no destruir posibles pruebas". Es un error bastante común que puede dificultar a los agentes policiales la obtención de evidencias que lleven hasta la identidad de los asaltantes.

Hay que acudir a comisaría dentro de las 72 horas siguientes y detallar los objetos sustraídos y los daños que se han producido en la vivienda. Es importante diferenciar entre robo y hurto.

Mientras que en el primero los ladrones utilizan la violencia o intimidación hacia la víctima o la amenaza de usarla, en el hurto se apodera de lo ajeno de manera "discreta" sin que la víctima se dé cuenta en ese momento. El robo está castigado con una pena de prisión de entre 1 y 3 años, mientras que el hurto está castigado con una pena de prisión de entre 6 y 18 meses.

Marcas de los ladrones en nuestras puertas que debemos conocer Las bandas especializadas en asaltar viviendas suelen estudiar la zona antes de actuar para seleccionar a sus víctimas, lo que la policía llama, en su manual, los "actos preparatorios". Durante las vigilancias previas, los cacos suelen "marcar" las casas para preparar el robo. A veces, colocan trozos de papel o plástico "entre el marco y la puerta" de las viviendas que van a robar, o bien hilos de lana o gomaespuma "directamente en el bombín". Esas marcas, según el manual, "actúan como testigos para saber si la puerta se abre o cierra y saber así que la vivienda está ocupada". Si el ojeador vuelve pasados unos días y el testigo que dejó sigue allí, sabrá que sus moradores no han pasado por casa y la banda tiene vía libre.

¿La policía recomienda alarmas en casa? La Policía recomienda instalar una puerta de seguridad, un cerrojo y/o una alarma para incrementar al máximo la seguridad de nuestra vivienda. Para evitar robos en trasteros, los agentes aconsejan colocar llave en el ascensor y puertas de seguridad acorazadas, así como bombines «antibumping», que es un método de robo que persigue la apertura sin llave.