ARTE Y ARTISTAS
Conoce los 10 espacios artísticos abiertos al público en el Festival +Latina del Open Carabanchel
Organizado por Boom! Art Community, la iniciativa acercará al público al proceso creativo que se desarrolla en los distintos espacios del distrito y, además, se dará a conocer el arte contemporáneo latinoamericano
Joaquín de la Aleja
Este sábado 12 de septiembre, se celebrará la primera edición del Festival ‘+Latina’, una jornada donde poder descubrir algunos de los estudios, galerías y espacios de creación de arte contemporáneo del distrito de Carabanchel. El proyecto Open Carabanchel ofrece un recorrido por diez proyectos artísticos distribuidos en cuatro sedes físicas, que abrirán sus puestas entre las 11:00 y las 15:00 horas.
La iniciativa pretende acercar al público el trabajo que se desarrolla habitualmente en estos espacios, así como conocer desde dentro los procesos creativos que los artistas llevan a cabo. La programación también contará con actividades por la tarde, con la Fiesta Open en GreenHouse, en la calle Alejandro Sánchez 94, y una sesión musical a cargo del colectivo latinoamericano Ritmo Fantasía.
Un recorrido por el corazón de los procesos creativos desarrollados en Carabanchel
La ruta del Festival ‘+LATINA’ recorre cuatro espacios de Carabanchel para mostrar 10 proyectos en curso. El punto central del recorrido será GreenHouse, allí se encuentra MINKA, donde los asistentes podrán deleitarse con varias propuestas internacionales como las argentinas Skiascope, Racha Proyectos, Galería Julia Baitalá y Valk Gallery. También participan Z Club Gallery, de México; Vidre Art Gallery, con sede en Barcelona; y Permanente Art Gallery, de Colombia.
A pocos metros, en el número 95 de la misma calle, se encuentra Chaíz Studio, que participa con ‘Identidad & Memoria’, una propuesta colectiva centrada en cuestiones relacionadas con la identidad, los recuerdos y las experiencias de desplazamiento.
El recorrido continúa en _Bruta Estudio, en la calle Mercedes Arteaga, 36, donde se presenta ‘El Son’, exposición individual de Gabo Novo Joya. La cuarta sede es Casa Rayo, ubicada en la calle Nicolás Morales, 37, donde el público podrá acercarse al trabajo de los artistas brasileños Luana Fischer y Shinji Nagabe.
Un festival con múltiples propuestas y que cuenta con Brasil como país invitado
Organizado por Boom! Art Community, el Festival ‘+LATINA’ está dedicado al arte contemporáneo del continente americano y busca crear conexiones entre artistas, galerías, instituciones, investigadores, gestores culturales, coleccionistas y público de América y España.
Su programación se extiende durante septiembre, octubre y noviembre y se articula en torno a tres grandes líneas: +EXPOSICIONES, +RESIDENCIAS y +SABERES. La edición reúne propuestas en diferentes espacios y tiene a Brasil como país invitado.
El festival pretende ir más allá de las exposiciones para funcionar como una plataforma de cooperación e intercambio cultural. Tras este primer recorrido por Carabanchel, uno de los distritos más artísticos y con más representaciones urbanas de Madrid, ‘+LATINA’ continuará durante los próximos meses con nuevas actividades y proyectos en diferentes sedes.
- Jesús Higueras, párroco de Santa María de Caná, nombrado Hijo Adoptivo de Pozuelo: 'Necesitamos hablar más y descalificarnos menos
- Javier perdió a su hija Sara por suicidio con 20 años: 'No se supera, pero aprendes a aceptar que no fue tu culpa
- Ni cocido ni bocadillo de calamares: los expertos coinciden en que este es el auténtico plato tradicional de Madrid
- Adiós al mítico 100 Montaditos de Atocha: cierra para siempre uno de sus locales más conocidos en Madrid
- ¿Por qué el calor provoca retrasos en los trenes de Cercanías Madrid? Un maquinista de Renfe explica qué ocurre
- Móstoles ampliará su red de Metro con seis estaciones nuevas y 6,5 kilómetros más de Línea 10 antes de 2034
- El rincón de Madrid donde más de 6.000 extremeños celebran el Día de Extremadura con bailes, jotas y tradición
- Un trabajador muere en Alcalá de Henares y otro resulta herido grave en dos accidentes laborales en Madrid