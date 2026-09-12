Conoce los 10 espacios artísticos abiertos al público en el Festival +Latina del Open Carabanchel

Este sábado 12 de septiembre, se celebrará la primera edición del Festival ‘+Latina’, una jornada donde poder descubrir algunos de los estudios, galerías y espacios de creación de arte contemporáneo del distrito de Carabanchel. El proyecto Open Carabanchel ofrece un recorrido por diez proyectos artísticos distribuidos en cuatro sedes físicas, que abrirán sus puestas entre las 11:00 y las 15:00 horas.

La iniciativa pretende acercar al público el trabajo que se desarrolla habitualmente en estos espacios, así como conocer desde dentro los procesos creativos que los artistas llevan a cabo. La programación también contará con actividades por la tarde, con la Fiesta Open en GreenHouse, en la calle Alejandro Sánchez 94, y una sesión musical a cargo del colectivo latinoamericano Ritmo Fantasía.

Un recorrido por el corazón de los procesos creativos desarrollados en Carabanchel

La ruta del Festival ‘+LATINA’ recorre cuatro espacios de Carabanchel para mostrar 10 proyectos en curso. El punto central del recorrido será GreenHouse, allí se encuentra MINKA, donde los asistentes podrán deleitarse con varias propuestas internacionales como las argentinas Skiascope, Racha Proyectos, Galería Julia Baitalá y Valk Gallery. También participan Z Club Gallery, de México; Vidre Art Gallery, con sede en Barcelona; y Permanente Art Gallery, de Colombia.

A pocos metros, en el número 95 de la misma calle, se encuentra Chaíz Studio, que participa con ‘Identidad & Memoria’, una propuesta colectiva centrada en cuestiones relacionadas con la identidad, los recuerdos y las experiencias de desplazamiento.

El recorrido continúa en _Bruta Estudio, en la calle Mercedes Arteaga, 36, donde se presenta ‘El Son’, exposición individual de Gabo Novo Joya. La cuarta sede es Casa Rayo, ubicada en la calle Nicolás Morales, 37, donde el público podrá acercarse al trabajo de los artistas brasileños Luana Fischer y Shinji Nagabe.

Un festival con múltiples propuestas y que cuenta con Brasil como país invitado

Organizado por Boom! Art Community, el Festival ‘+LATINA’ está dedicado al arte contemporáneo del continente americano y busca crear conexiones entre artistas, galerías, instituciones, investigadores, gestores culturales, coleccionistas y público de América y España.

Su programación se extiende durante septiembre, octubre y noviembre y se articula en torno a tres grandes líneas: +EXPOSICIONES, +RESIDENCIAS y +SABERES. La edición reúne propuestas en diferentes espacios y tiene a Brasil como país invitado.

El festival pretende ir más allá de las exposiciones para funcionar como una plataforma de cooperación e intercambio cultural. Tras este primer recorrido por Carabanchel, uno de los distritos más artísticos y con más representaciones urbanas de Madrid, ‘+LATINA’ continuará durante los próximos meses con nuevas actividades y proyectos en diferentes sedes.