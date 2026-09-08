INVERSIÓN MUNICIPAL
Madrid impulsa la rehabilitación de viviendas con más de 16 millones de euros invertidos en Carabanchel
El programa municipal ha permitido actuar en más de 3.000 viviendas del distrito y mejorar la accesibilidad de cientos de edificios con la instalación de más de 135 ascensores
La rehabilitación de edificios se ha convertido en una de las principales líneas de actuación para mejorar el parque residencial de Madrid. En Carabanchel, uno de los distritos con mayor número de viviendas construidas durante la segunda mitad del siglo XX, el Ayuntamiento ha destinado más de 16 millones de euros en ayudas para renovar edificios y mejorar sus condiciones de accesibilidad y eficiencia energética.
Según los datos municipales, estas inversiones han permitido intervenir en más de 3.000 viviendas y facilitar la instalación de más de 135 ascensores, una actuación especialmente relevante en bloques antiguos donde la falta de accesibilidad sigue siendo uno de los principales problemas para los vecinos de mayor edad o con movilidad reducida.
Uno de los ejemplos más destacados se encuentra en la calle Azcoitia, donde se han desarrollado más de una quincena de actuaciones con una inversión cercana a los dos millones de euros. Las obras han beneficiado a más de 650 residentes e incluyen la colocación de ascensores, la eliminación de barreras arquitectónicas y mejoras en fachadas y cubiertas para reducir el consumo energético de los inmuebles.
Más accesibilidad y menor consumo energético
Las ayudas municipales no solo buscan facilitar el acceso a los edificios, sino también adaptar las viviendas a los nuevos criterios de eficiencia energética. Las intervenciones realizadas incluyen mejoras en la envolvente térmica de los edificios, rehabilitación de fachadas y actuaciones sobre cubiertas.
El Ayuntamiento calcula que las obras ejecutadas en Carabanchel permitirán reducir el consumo energético en torno a seis millones de kilovatios hora al año y evitar la emisión de aproximadamente 1.300 toneladas de CO₂ anuales.
En algunos casos, las subvenciones han cubierto una parte significativa del coste de las obras. En la calle Azcoitia, por ejemplo, las ayudas municipales han financiado de media alrededor del 75 % de la inversión, reduciendo notablemente el importe que han tenido que asumir las comunidades de propietarios.
Renovando el parque residencial
Las actuaciones en Carabanchel forman parte de la estrategia municipal de rehabilitación de viviendas, que incluye programas como Rehabilita Madrid, Adapta Madrid y Transforma Tu Barrio. El objetivo de estas iniciativas es avanzar en la modernización de los edificios residenciales de la capital, especialmente en aquellos construidos antes de la entrada en vigor de las actuales exigencias de accesibilidad y eficiencia energética.
Desde su puesta en marcha, el Ayuntamiento asegura que estos programas han permitido movilizar cientos de millones de euros en ayudas y actuar en decenas de miles de viviendas de la ciudad, con intervenciones destinadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos y reducir el impacto energético de los edificios.
Carabanchel se suma así a otros distritos madrileños donde la rehabilitación urbana se está convirtiendo en una herramienta clave para conservar el patrimonio residencial, adaptar los barrios a las nuevas necesidades y mejorar el confort de los hogar
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