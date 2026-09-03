Así serán las 31 nuevas viviendas de alquiler asequible en Carabanchel: aerotermia, luz natural y suelo radiante-refrescante

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid), ha iniciado la construcción de 31 viviendas de alquiler asequible en Carabanchel. Hace poco más de un mes, el Consistorio dio inicio a las obras de 40 viviendas más destinadas a alquiler social, lo que suman más de 70 durante los meses de verano en este distrito.

El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), Álvaro González, ha colocado la primera piedra de Carabanchel 28, que se suma así a la promoción Carabanchel 35. Esta nuevo proyecto, que cuenta con un presupuesto de 10.076.645 euros, incluyendo el valor del suelo, dispondrá de diez viviendas de dos dormitorios, 19 de tres y dos de cuatro. A estas se suman 31 trasteros y 31 plazas de garaje vinculados a las viviendas.

Recreación interior promoción viviendas Carabanchel 28 / Ayuntamiento de Madrid

Viviendas eficientes, sostenibles y confortables

La promoción Carabanchel 28 incorpora criterios de eficiencia energética y sostenibilidad a través de un diseño pasivo sumamente eficiente. El edificio, cuya distribución prioriza la iluminación natural y confort, contará con ventilación cruzada.

Además, la climatización y producción de agua caliente se realizará mediante un sistema centralizado de aerotermia que distribuirá calefacción y refrigeración a través de suelo radiante-refrescante y una instalación fotovoltaica para abastecer las zonas comunes.

El proyecto contempla que los adjudicatarios no destinen más del 30% de sus salarios al pago del alquiler

Durante el acto de colocación de la primera piedra, González ha subrayado que este nuevo proyecto “permitirá seguir aumentando el parque público de alquiler asequible en la ciudad y ofrecerá soluciones a jóvenes y familias que quieren seguir viviendo en la capital, ya que garantiza que los futuros adjudicatarios nunca destinarán más del 30% de sus ingresos salariales al pago del alquiler”.

La construcción de esta promoción se prevé que finalice a mediados del año 2028. Asimismo, esta forma parte de la Estrategia del Sur, que incluye una serie de actuaciones desde muy diversas perspectivas orientadas a convertir a los distritos de Carabanchel, Latina, Moratalaz, Puente de Vallecas, San Blas-Canillejas, Usera, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Villaverde en un motor de transformación urbana, económica y medioambiental para el conjunto de la ciudad.

El Ayuntamiento de Madrid ya gestiona un patrimonio de alrededor de 10.000 pisos públicos y cuenta con más de 5.700 nuevos hogares en distintas fases de desarrollo, entre los que se encuentran 2.200 de las dos fases del Plan Suma Vivienda.