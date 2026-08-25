Recuperación histórica en Carabanchel: rehabilitada la Villa de San Miguel tras años de abandono y un incendio incluido

La Villa de San Miguel es historia del distrito de Carabanchel. Es un histórico palacete de finales del siglo XIX (1894) que, tras culminar su reconstrucción, vuelve a formar parte del patrimonio municipal. Todo ello después de que el inmueble se encontrase en estado de ruina después de años de abandono y un incendio sufrido en 2006. Ahora los vecinos volverán a disfrutar de él y se reconvertirá en un nuevo espacio cultural.

La intervención se ha desarrollado dentro del Área de Planeamiento Específico 'Casco Histórico de Carabanchel Alto', y ha contado con una inversión municipal de 230.000 euros. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, acompañado por el concejal de Carabanchel, Carlos Izquierdo, ha visitado este martes el inmueble para conocer el resultado de los trabajos

El edifico tendrá un uso de carácter "social y cultural" para los vecinos

Durante la visita, Carabante ha indicado que ahora será la Junta Municipal de Carabanchel la que determine su futuro uso, que estará vinculado a actividades educativas, sociales y culturales, y ha avanzado que en los próximos meses se presentará el proyecto definitivo y se ejecutarán las instalaciones necesarias para su apertura a los vecinos.

Por su parte, Izquierdo ha destacado la recuperación de un inmueble que se encontraba en una zona "absolutamente deteriorada" y ha subrayado el papel que la Villa de San Miguel desempeñó en el ámbito educativo de Carabanchel durante los siglos XIX y XX.

El concejal ha explicado que la Junta de Distrito estudiará ahora distintos proyectos para definir su futuro uso, que tendrá un carácter "social, educativo o formativo" vinculado a la cultura y la música.

Interior de la villa / Ayuntamiento de Madrid

Una villa neomudéjar con historia en el distrito

La Villa de San Miguel fue construida en 1894 por Miguel Rovira Montenegro, que la bautizó con el nombre del santo patrón al que debía su nombre. El edificio se levantó en estilo neomudéjar, dentro de la tradición de las quintas y villas de recreo que durante la segunda mitad del siglo XIX comenzaron a proliferar en Carabanchel entre familias de la aristocracia y la burguesía madrileña.

El inmueble fue construido en ladrillo visto y contaba con un cuerpo central rematado por un tejadillo en la fachada principal, además de una galería de cristal en la parte posterior. En su interior, la decoración adquiría especial protagonismo mediante carpinterías nobles, artesonados, trabajos de ebanistería, pinturas murales, papeles pintados y tapices con motivos relacionados con la caza y la naturaleza.

La villa fue concebida inicialmente como residencia de descanso de la familia de su promotor, pero entre las décadas de los 50 y los 70 del siglo XX pasó a tener un uso educativo al ser gestionada por la Escuela Apostólica. Durante este periodo también fue utilizada de forma puntual como escenario cinematográfico para el rodaje de 'La Busca', película estrenada en 1966 y basada en la novela de Pío Baroja.

En 1997, el inmueble quedó incluido en el Catálogo de Edificios Protegidos de Madrid con el máximo grado de protección. Para entonces ya se encontraba abandonado y el progresivo deterioro, unido al incendio de 2006, terminó por dejarlo en una situación de ruina prácticamente integral. Ahora, tras años de abandono, el distrito está más cerca que nunca de recuperar lo que es suyo. Y con más vida que nunca.