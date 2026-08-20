VUELTA AL COLE
Los vecinos de Carabanchel ya pueden consultar todas las fechas del calendario escolar de Madrid 2026-2027
Conocer las fechas de las principales festividades, los días no lectivos, así como los comienzos después de cada periodo vacacional es de gran utilidad para las familias a la hora de organizar el curso
Joaquín de la Aleja
El calendario escolar de Madrid 2026-2027 ya puede consultarse y así poder conocer las fechas señaladas en el calendario durante el próximo curso. Una información que las familias con hijos del distrito de Carabanchel deben tener en cuenta a la hora de organizar esta nueva temporada de formación.
La primera fecha que los vecinos de Carabanchel deben tener en cuenta es el día de comienzo de las clases. En Madrid, este día será el lunes 7 de septiembre, cuando los niños y niñas de los niveles de Infantil, Primaria, Educación Especial y otras enseñanzas vuelvan a los centros educativos.
Por su parte, los alumnos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, lo harán un día después, el martes 8 de septiembre. En este mismo día también se abrirán las puertas de los Conservatorios Profesionales y las Escuelas Oficiales de Idiomas, mientras que las enseñanzas artísticas lo harán el miércoles 9 de septiembre.
En cuanto a la fecha de finalización del curso, la Comunidad de Madrid ha establecido el cierre del año lectivo el viernes 18 de junio de 2027. Las Escuelas de Idiomas prolongarán su actividad hasta el 25 de junio y las escuelas infantiles de 0 a 3 años, Casas de Niños y primer ciclo de Infantil, hasta el 30 de julio de 2027.
Todos los festivos y días que no habrá clase durante el curso 2026-2027
Este nuevo curso, el calendario deja además varios puentes y descansos repartidos estratégicamente. El primero llegará el 12 de octubre y noviembre sumará dos lunes festivos, mientras que diciembre permitirá encadenar cuatro días sin clase.
Tras las vacaciones de Navidad, los alumnos no volverán a las aulas hasta el 11 de enero de 2027, y febrero estrenará otros dos días no lectivos. El descanso más largo llegará en Semana Santa, con 11 días consecutivos sin clase al añadir los días no lectivos del 19 y 29 de marzo al periodo vacacional.
El reparto de festivos y días no lectivos queda así:
- 12 de octubre de 2026: Fiesta Nacional de España.
- 2 de noviembre de 2026: festivo por el traslado de Todos los Santos.
- 9 de noviembre de 2026: La Almudena
- 7 y 8 de diciembre de 2026: festivos vinculados a la Constitución y la Inmaculada.
- Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027.
- 7 y 8 de enero de 2027: días no lectivos.
- 12 y 15 de febrero de 2027: días no lectivos.
- Vacaciones de Semana Santa: del 20 al 28 de marzo de 2027.
- 19 y 29 de marzo de 2027: días no lectivos.
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