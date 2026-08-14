Detenidos dos hombres en Carabanchel tras hallar 15 kilos de ketamina escondidos en una moto

Una maniobra delatora y la perspicacia de Policía Municipal de Madrid han permitido asestar un nuevo golpe al tráfico de drogas sintéticas en la capital. Lo que comenzó como una inspección rutinaria de tráfico en las calles del distrito de Carabanchel ha terminado escalando gradualmente con la detención de dos hombres de 29 y 30 años y la incautación de 15 kilos de ketamina, 8.000 euros en efectivo y tres teléfonos móviles de alta gama.

Del nerviosismo al volante a la sospecha policial

Los hechos se desencadenaron a las 19:00 horas del pasado miércoles 12 de agosto. Una patrulla de la Policía Municipal observó la conducción errática de un vehículo de alquiler que circulaba por Carabanchel.

Tras dar el alto al vehículo, los agentes identificaron a los dos ocupantes, de nacionalidad colombiana, quienes admitieron haber sido arrestados en el pasado por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

A pesar de que el primer registro del coche no arrojó ningún hallazgo ilegal, la actitud visiblemente nerviosa de ambos llevó a los agentes a sospechar de que los sujetos ocultaban algo más, fue entonces que los agentes procedieron a continuar investigando el caso y desplegar un dispositivo de seguimiento con policías de paisano.

Seguimiento del vehículo con policías de paisano

Los agentes camuflados siguieron el coche hasta un garaje ubicado en el distrito de Vicálvaro, donde los sospechosos permanecieron apenas cinco minutos. Al volver a interceptar el vehículo tras su salida, los policías localizaron una bolsa zip con 1 kilo de ketamina oculta a los pies del conductor.

Tras la detención inmediata de ambos individuos, los agentes inspeccionaron el garaje del que acababan de salir. En el curso de la inspección los agentes hallaron , otras 13 bolsas de la misma sustancia, ocultas en el baúl trasero de una motocicleta aparcada en el recinto, completando un alijo total de 15 kilos.

A los arrestados se les imputa un delito contra la salud pública y se encuentran a la espera de pasar a disposición judicial.