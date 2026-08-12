HASTA EL 19 DE AGOSTO
Carabanchel busca impulsar talentos jóvenes de la fotografía y el teatro
Queda una semana para presentar las obras en la segunda edición de Escena 11 y Clic 11, los certámenes de teatro emergente y fotografía
Alejandro López Marclay
Quedan solo 7 días antes de que cierren las convocatorias para presentar las obras a la segunda edición de Escena 11 y Clic 11, los certámenes de teatro emergente y fotografía impulsados por la Junta Municipal de Carabanchel dentro del proyecto cultural Distrito 11. El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 19 de agosto, una última oportunidad para que creadores y artistas emergentes presenten sus propuestas y opten a los 16.900 euros que se repartirán entre los trabajos seleccionados.
Tanto Escena 11 como Clic 11, son certámenes que buscan fomentar la creación artística y dar visibilidad a nuevos talentos, impulsar voces nuevas en la escena teatral e incentivar la expresión artística a través de la fotografía, reflejando la identidad del distrito. Cada uno cuenta con sus propios requisitos y procedimientos de participación. Escena 11, concretamente orientado a compañías teatrales y artistas independientes que desarrollen proyectos dentro del ámbito del teatro emergente. Por su parte, Clic 11 está abierto a personas físicas mayores de edad que deberán participar individualmente y en nombre propio.
Para presentar tu trabajos y proyectos, te desglosamos los pasos a seguir para cada certamen:
Escena 11: el certamen que busca talento teatral
Podrán participar compañías teatrales profesionales jóvenes, con trayectoria inicial o en consolidación, grupos colectivos no profesionales con propuestas de calidad e innovación; y artistas independientes con proyectos originales dentro del ámbito del teatro emergente. Si las obras precisasen permiso de la SGAE o abono de derechos de autor, ambos trámites deberán ser cubiertos previamente por el grupo. El distrito no se hará responsable de derechos de autor.
- Duración de las obras: entre 40 y 60 minutos
- Idioma: castellano
- Tema: libre
- Premios: 10.000 € en total
- Dirigido a: compañías jóvenes, colectivos teatrales y artistas independientes
- Inscripción: a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid o registros oficiales
- Las representaciones y la gala final se celebrarán en el Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter.
La solicitud de la inscripción estará disponible en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid. La obra deberá estar colgada en una plataforma para su visionado sin necesidad de descarga (con contraseña de ser necesario). Finalmente, habrá que enviar un correo electrónico a culturacarabanchel@madrid.es con el enlace para visionar la obra, incluyendo una ficha técnica en formato word que incluya:
- Título y autoría
- Género y duración
- Dirección y reparto
- Producción y año de producción
- Breve sinopsis
- Resguardo de la solicitud presentada por registro
Para los jóvenes fotógrafos: Clic 11
En esta convocatoria podrán participar personas físicas, mayores de edad en el momento de presentar las obras, siempre de forma individual y en nombre propio. Cada participante podrá concurrir con una obra, teniendo en cuenta que las obras deberán ser originales y no podrán haber sido premiadas en ningún otro certamen. Las obras que resulten finalistas quedarán en propiedad de la Junta Municipal de Carabanchel, que podrá exponerlas públicamente. La temática del certamen será libre. El certamen repartirá un total de 8 premios en metálico para galardonar las propuestas más destacadas de esta edición.
- Destinatarios: Personas mayores de 18 años.
- Límite de participación: Se admitirá un máximo de 1 fotografía original por autor.
- Formato: Archivo JPG.
- Medidas aproximadas: 30×40 cm (equivalente a 1772 × 2362 píxeles).
- Peso máximo: No debe superar los 2 MB de capacidad.
- Nota sobre edición: Se permiten retoques básicos de luz, brillo, contraste y color, pero no se admitirán fotomontajes, collages o alteraciones inverosímiles de la realidad.
La solicitud de la inscripción estará disponible en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid. La obra deberá estar colgada en una plataforma para su visionado sin necesidad de descarga (con contraseña de ser necesario). Finalmente, habrá que enviar un correo electrónico a culturacarabanchel@madrid.es con el enlace para visionar la obra, incluyendo una ficha técnica en formato word que incluya:
- Título y autoría
- Fecha de creación
- Breve sinopsis e idea que inspira la obra
- Resguardo de la solicitud presentada por registro
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