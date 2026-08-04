Alberto Chicote y los duros momentos vividos Carabanchel: “Era un barrio complicado”

Alberto Chicote es uno de los cocineros españoles más populares y televisivos de la actualidad, ha conseguido emitir nueve temporadas al frente de ‘Pesadilla en la cocina’ de La Sexta, además de participar en la emisión especial de ‘Campanadas’ de fin de año de Antena 3 junto a Cristina Pedroche durante una década.

Chicote creció en Carabanchel Alto, una etapa que marcaría su carácter durante el resto de su vida, un rincón de Madrid que forma parte de sus raíces y que aún siente como su casa. Todavía sigue considerándose “un chico de barrio”, afirma el cocinero en una entrevista para Carlos Herrera en la cadena 'Cope'.

La mayoría de personas están familiarizadas con el temperamento y el perfeccionismo que caracterizan a Chicote, pero muy pocos conocen su pasado vivido en Carabanchel. El lugar que le vio crecer, un entorno que el cocinero califica como “muy complicado”, ya que le tocó presenciar en primera persona la crisis de las drogas de los años 80 y que con tanta fuerza golpeó a este barrio de Madrid.

El apoyo de su familia fue determinante en un entorno donde predominaba la drogodependencia

Su infancia y juventud no se desarrolló en un ambiente fácil, el contexto social que se vivía en las calles de Carabanchel durante esa etapa de su vida no pasaría desapercibido para quien después se convertiría en uno de los chefs más mediáticos del país. “Mi barrio era muy cabrón”, dice Chicote, un lugar donde muchas de las personas que formaron parte de su entorno no tuvieron un buen desenlace. “Mucha gente que conocí en el colegio cayeron en la droga durante los años 80, murieron víctimas de la heroína”, relata.

Para poder sobrevivir en esa atmósfera de drogodependencia y precariedad, el cocinero confiesa que todo fue posible gracias al apoyo de su familia. “Me siento agradecido porque mis padres supieron mantenernos al margen de todo aquello”, señala el cocinero de ‘Pesadilla en la cocina’. Sin embargo, pese a todas las dificultades que Chicote le tocó vivir en las calles de Carabanchel, confiesa que tanto él como su hermano Daniel tuvieron una infancia feliz.

Dentro de la calidez del hogar, donde su madre Angelines le proporcionaba todos los cuidados necesarios para garantizar su bienestar, Chicote recuerda como le enseñaba a desenvolverse con las tareas del hogar, entre los que se encontraban los fogones. El chef de la televisión describe a su madre como una “pionera”, ya que en aquella época era muy poco habitual inculcar conocimientos sobre labores del hogar a hijos varones. En la casa familiar de Chicote todos participaban a la hora de realizar las tareas de casa, haciendo la colada, cosiendo y, por supuesto, cocinando. Algo que, según comenta, se realizaba de una forma muy natural.

Alberto Chicote y Javier Bardem sobre el terreno de juego

Otra de las facetas desconocidas de Chicote es su afición por el rugby, otra de las prácticas que le mantuvo al margen de los peligros que se sucedían en las calles de Carabanchel. Comenzó a jugar a este deporte a los 14 años, llegando a formar parte del equipo de la selección de Madrid. También coincidió en el campo con Javier Bardem, quien llegaría jugar con la selección española de rugby. “Éramos unos chavales”, comenta.