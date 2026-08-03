Carabanchel llena el verano de actividades para más de 330 menores con sus campamentos urbanos

La Junta Municipal de Carabanchel, a través de su Departamento de Servicios Sociales, organiza este verano cinco campamentos urbanos dirigidos prioritariamente a menores atendidos por este servicio municipal, y en los que se han inscrito un total de 338 niños. La iniciativa garantiza de esta manera una programación socioeducativa durante las vacaciones de verano facilitando la conciliación familiar mediante un horario ampliado de 7:30 a 16:30 horas y la inclusión de servicios de desayuno, almuerzo y comida.

Durante la jornada, los participantes realizan actividades educativas y deportivas, juegos, talleres creativos y salidas a la piscina; repartidos entre los diferentes centros del distrito seleccionados.

Dentro del Ayuntamiento de Madrid, se destaca que estas iniciativas buscan reforzar el apoyo social en el distrito mediante proyectos de integración que aseguran que todos los niños disfruten de un entorno seguro, activo y enriquecedor. Asimismo estas herramientas fortalecen la cohesión comunitaria y el tejido social de los barrios de Carabanchel.

Izquierdo durante su visita al Centro Deportivo Municipal Blanca Fernández Ochoa / Ayuntamiento de Madrid

Una iniciativa didáctica e inclusiva para el verano

El pasado 30 de julio, el concejal de Carabanchel, Carlos izquierdo visitó el Centro Deportivo Municipal Blanca Fernández Ochoa, ubicado en el barrio de Vista Alegre en la calle Monseñor Oscar Romero 41, donde se desarrolla la actividad de piscina programada en los campamentos urbanos organizados por la junta municipal.

El concejal ha subrayado la importancia de estos campamentos como herramientas de conciliación y como espacios de aprendizaje, ocio y convivencia. El ayuntamiento organiza en el centro diversos programas en los que se desarrollan actividades enfocadas al bienestar y el apoyo social entre diversas iniciativas de integración.

En el mes de julio, los campamentos se han desarrollado en los CEIP Isaac Peral, Lope de Vega, Julián Besteiro, República Dominicana y Perú, en donde se celebrarán también en agosto. Este centro ha albergado, asimismo, el campamento organizado por el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad durante el mes de julio y en junio, promovido por la asociación de madres y padres de alumnos.