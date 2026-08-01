La burbuja del pincho de tortilla, el desayuno clásico de Madrid: "El precio se ha disparado más de un 160%"

En Madrid hay desayunos que no necesitan presentación: un café recién hecho, una barra de bar concurrida y un pincho de tortilla servido en un plato pequeño. Es una rutina que se resiste al paso del tiempo, incluso a las modas gastronómicas y a la llegada de nuevas tendencias. Es una escena castiza que se repite en bares de toda la vida, cafeterías y locales que han convertido la tortilla en uno de sus principales reclamos. Y en cuanto a gustos se refiere, hay quienes las prefieren jugosa, más cuajada... con cebolla o quienes no concibe que lleve ese ingrediente. Pero más allá de las diferencias, el pincho de tortilla mantiene un lugar privilegiado en el desayuno de los madrileños.

Los ingredientes forman parte de una cesta de la compra clásica: patatas, huevos, cebolla, aceite de oliva y una pizca de sal. Sin embargo, el precio de preparar este clásico de nuestra gastronomía se ha encarecido un 161,7% desde 2021. Son los datos publicados por la plataforma Raisin, que ha estudiado los precios de los productos para elaborar una tortilla de patata. Si hace cinco años media docena de huevos apenas costaba 0,94 euros, ahora ya supera el 1,60 euros. Lo mismo ocurre con las patatas, cuyo precio ha aumentado un 222%: de 1 a 3,22 euros.

Y estos precios también afectan a los hosteleros, que no tienen más remedios que repercutir el coste de los alimentos en los clientes. Si hace cuatro años un pincho de tortilla en un bar rondaba los 3,5 euros, ahora raramente baja de los 4,5 euros. Aunque siempre hay excepciones...

En el distrito de Carabanchel son varios los bares que aún resisten a estos precios. Razón de más para que sigan manteniendo su fama y conquisten a los vecinos de la zona con sus pinchos de tortilla, los cuales "se agotan casi todos los días", confiesan desde la cafetería la Luz a este periódico. En este bar "de toda la vida" del barrio de Vista Alegre, el pincho de tortilla cuesta 3,20 euros, mientras que la tortilla entera vale 11,50 euros.

Pincho de tortilla de Juana la Loca / EPE

Por 3 euros también venden los pinchos en la Taberna Doña Pata, ubicada a escasos metros de la parada de metro de Oporto. Ambos locales de Carabanchel tienen una puntuación de 4,4 sobre 5 en Google, con numerosas reseñas donde destacan su pincho de tortilla por la calidad-precio. Un "desayuno clásico" durante el año que, sin embargo, durante el verano no tienen disponible en la Taberna Doña Pata "por motivo del escaso personal", explican a este periódico.

El pincho de tortilla, por las nubes en el centro de la capital

En pleno centro de Madrid, a escasos metros de la Puerta de Alcalá, es misión imposible desayunar un pincho de tortilla barato. En un local de la calle Recoletos, el pincho cuesta 5,50 euros. Otro establecimiento, ubicado en la calle Villalar, lo sirve a cualquier hora del día por 4,50 euros; la tortilla entera tiene un precio de 24 euros. Y este podría considerarse uno de los bares con pincho de tortilla más baratos del distrito de Salamanca.

Por ese mismo precio también podemos encontrarlo en una famosa cadena especializada en tortillas de patata, que cuenta con un establecimiento en Arganzuela y otros distritos de Madrid.