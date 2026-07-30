La razón por la que Carabanchel ha conquistado a la prensa internacional: "Parece una república independiente"

Carabanchel es una de las zonas con más historia del área metropolitana madrileña. Además de ser el distrito más poblado de la capital, posee una intensa actividad vecinal, política y cultural. No es raro que sus residentes sean protagonistas de titulares en los medios de comunicación nacionales. Sin embargo, durante los últimos meses este fenómeno ha cruzado fronteras y Carabanchel también ha captado la atención de algunas de las cabeceras más prestigiosas de la prensa internacional.

Durante décadas, este barrio de Madrid fue conocido por su pasado industrial y por albergar una de las cárceles más emblemáticas de España, pero este distrito atesora mucho más que ese pasado entre sus calles, como es su patrimonio y, sobre todo, sus vecinos, quienes conservan una identidad propia. El patrimonio histórico de este distrito tiene un valor incalculable, siendo además piezas clave de la cultura popular madrileña, como ocurre con la ermita de estilo románico-mudejar de Nuestra Señora la Antigua (edificio más antiguo de la Comunidad de Madrid) o la Pradera de San Isidro, espacio de acogida por excelencia para la tradición y las costumbres más arraigadas de la ciudad, como son los festejos en honor al santo patrón de Madrid, San Isidro Labrador.

Superheroínas / José Javier Viera

La mirada británica sobre el distrito 11

Pero la verdadera razón por la que la prensa internacional ha puesto el ojo en este rincón del sur de Madrid, no tiene nada que ver con lo ya mencionado, sino con un movimiento cultural cuya magnitud ha situado a Carabanchel en el mapa internacional.

“Parece una república independiente”, dice el periódico británico The Guardian al hacer referencia a Carabanchel en una de sus publicaciones. La actividad artística tan vibrante que este distrito vive en la actualidad ha sido motivo de asombro para la prensa inglesa, que destaca sus galerías de arte, nuevos espacios de encuentro como bares y cafeterías, así como boutiques especializadas o salas de conciertos. “El viejo y el nuevo Madrid conviven aquí”, dice The Guardian, refiriéndose al mestizaje entre la población local y la nueva oleada de artistas jóvenes que llegan a este barrio huyendo de la masificación de la zona centro de la ciudad.

De Madrid a las páginas de Courrier International

Y no solo The Guardian, también la prestigiosa revista francesa Courrier International ha reparado en los acontecimientos que están surgiendo en el distrito 11 de Madrid, afirmando que “Carabanchel ha pasado de ser una prisión a un lugar de moda”. Además de mencionar a Rosendo, la publicación hace hincapié en algunos aspectos que caracterizan a esta zona de Madrid, describiéndolo como “un barrio obrero, deteriorado y marginado durante mucho tiempo en el sur de la capital española”, aunque hoy constituye un refugio para artistas de vanguardia que han encontrado aquí “la autenticidad que los barrios gentrificados del centro ya no poseen”, dice esta publicación traducida al francés y elaborada originalmente por el periodista Rubén Amón para El Confidencial.

El barrio que durante mucho tiempo fue conocido por su periferia ocupa hoy un lugar central en el mapa cultural de Madrid. En los últimos años, Carabanchel se ha consolidado como uno de los grandes motores creativos de la capital gracias a iniciativas como Distrito11, donde galerías, talleres y espacios independientes han impulsado una escena artística en plena efervescencia. Tradición y vanguardia conviven ahora en esta nueva etapa, más brillante y colorida, cuya influencia se proyecta mucho más allá de las fronteras españolas.