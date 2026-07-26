Carabanchel invertirá más de 1,7 millones de euros en renovar 12 centros educativos durante el verano

La Junta Municipal del distrito de Carabanchel está impulsando la renovación de las instalaciones de 12 centros educativos. Las obras se llevarán a cabo durante los meses de verano, aprovechando el periodo no lectivo, una iniciativa que cuenta la inversión de más de 1,7 millones de euros.

Las mejoras se implementarán en el Centro de Educación Infantil y Primaria Gonzalo de Berceo, que contará con medio millón de euros para la sustitución de cubiertas, reemplazar la puerta de carruajes, reacondicionar el huerto e instalar nuevas luminarias.

Actuaciones adaptadas a cada centro

También se beneficiarán de esta iniciativa el CEIP Concepción Arenal, al que se destinan 400.000 euros para mejorar la accesibilidad y la renaturalización del patio, así como mejorar las pistas y las gradas del colegio. Por otra parte, el CEIP Miguel Servet contará con reformas en la cocina y el pavimento, principalmente, y se dispondrán de 200.000 euros de fondos para el desarrollo de los trabajos.

Además de los centros mencionados, también se harán renovaciones en el CEIP Arcipreste de Hita, Capitán Cortés, Parque Eugenia de Montijo, República Dominicana, Pinar de San José, San Ignacio de Loyola, Maestro Padilla, Haití y el Centro ASPA-4 (Centro de Apoyo Socioeducativo y Prelaboral para Adolescentes). Las actuaciones llevadas a cabo en estos centros responderán a las necesidades concretas de cada uno, como la renovación de cubiertas, mejora de patios, mejoras en la accesibilidad, saneamientos o climatización, entre otras, con el fin de conseguir una mayor eficiencia de las instalaciones, según trasladan desde la Junta Municipal.

Mejoras para un funcionamiento óptimo de los centros

Muchas de iniciativas corresponden a trabajos de mantenimiento de las instalaciones que, tras una previa revisión y valoración del estado de los centros, la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel se ha comprometido con la implementación de mejoras. El concejal de Carabanchel, Carlos Izquierdo, ha señalado que la realización de estos trabajos es “fundamental para el buen funcionamiento de nuestros colegios”, cuyo principal objetivo el lograr “espacios más seguros, accesibles y adecuados”.