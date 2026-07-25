SANIDAD
El nuevo centro de salud San Isidro-Quince de Mayo de Carabanchel (Madrid) atenderá a 16.500 vecinos
Las obras, llevadas a cabo con un sistema de construcción industrializada, tardarán 378 días en finalizarlas y contarán con una inversión de 42,4 millones de euros
Joaquín De la Aleja
Carabanchel, Alcorcón y Rivas-Vaciamadrid estrenarán un nuevo centro de salud tras la aprobación llevada a cabo por la Comunidad de Madrid este miércoles. La adjudicación de estos proyectos, que cuentan con una inversión de 42,4 millones de euros, significará una mejora notable de los servicios sanitarios en estas zonas. Según han comentado desde el Ejecutivo regional, los tres edificios se levantarán con un sistema de construcción industrializada que reduce los plazos de obra, con piezas fabricadas de antemano y ensambladas después.
Casi 46.000 usuarios se beneficiarán de las nuevas instalaciones
El centro San Isidro-Quince de Mayo, en Carabanchel, sustituirá al dispositivo actual del mismo nombre y contará con una inversión de 8,7 millones de euros para atender a 16.500 vecinos. En Alcorcón, el centro Ensanche Sur será el noveno recurso de Atención Primaria de la localidad, con una inversión de 17,5 millones de euros para dar servicio a 12.000 usuarios. Y en Rivas-Vaciamadrid, el centro Barrio de la Luna será el cuarto de sus características en el municipio, con 16,1 millones de fondos destinados para cubrir a 17.200 vecinos. Las tres obras tendrán un plazo de ejecución de 378 días.
27 de los 34 centros previstos se encuentran en ejecución
Con estas adjudicaciones, 27 de los 34 centros de salud previstos por el Gobierno regional para esta legislatura están ya en distintas fases de ejecución. Siete han entrado en funcionamiento -Collado Villalba, Navalcarnero II, Parla Este, Parque Oeste (Alcorcón), Sevilla la Nueva, Las Tablas (Madrid) y Tielmes- y a lo largo de este año está previsto abrir otros cinco: Enfermera Carmen Vázquez, en Móstoles y cuatro en Madrid capital -Butarque, Cáceres, Prosperidad y Montecarmelo-.
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