Quién es Antonio López y por qué tiene una calle en Carabanchel: no, no es por el pintor

En el distrito de Carabanchel y, en una de las zonas más emblemáticas de Madrid, se ubica uno de los puntos negros más controvertidos del callejero de la ciudad. No se trata de una de las zonas con mayor congestión de tráfico, ni tampoco tiene nada que ver con la delincuencia ni la seguridad ciudadana, más bien está relacionado con una cuestión de memoria.

Y es que, en una de las arterias más destacadas de la capital, a uno de los extremos del Puente de Toledo, se encuentra una de las vías principales de la capital: la calle Antonio López, que une la Glorieta del Marqués de Vadillo con el Hospital 12 de Octubre, cuyo nombre esconde uno de los episodios más oscuros e inhumanos de la historia de España.

Muchas personas que frecuenten este lugar, al fijar la vista en la placa que da nombre a esta calle, pensará que se rinde homenaje al pintor de arte realista, Antonio López, a quien no hace mucho tiempo era muy habitual poder verle trabajar durante el verano en la Puerta de Sol, elaborando una panorámica de la icónica plaza madrileña, una de sus obras más esperadas y aún no expuestas por el artista manchego.

Placa de la calle Antonio López en el barrio de Comillas en el distrito de Carabanchel / Google Maps

El hombre detrás del nombre de la calle

Sin embargo, la realidad oculta en el nombre de esta calle del distrito de Carabanchel recae sobre una de las figuras más prominentes de la burguesía decimonónica española, un reconocido empresario indiano que logró reunir una inmensa fortuna en la Cuba colonial: Antonio López y López, primer Marqués de Comillas, título otorgado por Alfonso XII por los servicios prestados a la restauración de la corona al final de la Primera República Española.

Antonio López y López (1817-1883) nació en la localidad cántabra de Comillas, razón por la que se bautizó con ese mismo nombre al barrio de Carabanchel donde se localiza la calle. El indiano poseía en propiedad todo el terreno sobre el que se asienta ahora esta zona del distrito madrileño.

Grabado de Antonio López y López, primer marqués de Comillas / Anónimo

De emigrante a magnate

Entre los muchos negocios que estuvo involucrado el empresario cántabro, destacan los relacionados con el comercio y la banca, llegando a fundar la mayor naviera española de la época, la Transatlántica; la Compañía de Tabacos de Filipinas; y el Banco Hispano-Colonial.

Los orígenes de la fortuna de Antonio López y López, se debe a que a la corta edad de 14 años dejó su tierra natal para buscar nuevas oportunidades en la isla de Cuba. Según algunas fuentes, durante esta época estuvo buscado por la justicia y, por esta razón, huyó de la Península para reestablecerse en los territorios colonizados. Fue en la ciudad de Santiago donde fundó su primer negocio, un comercio de género barato en un local que alquiló al millonario empresario catalán Andreu Bru, quien años más tarde se convertiría en su suegro, cuando Antonio López y López lograra casarse con hija María Luisa Bru. La cuantiosa dote de este matrimonio le sirvió a López como una holgada financiación para iniciar lo que posteriormente se convertiría en un gran imperio.

A la corta edad de 38 años, el indiano ya poseía una inmensa fortuna alcanzada supuestamente gracias a la audacia y el tesón de un joven cántabro que lo arriesgó todo para forjarse un futuro mejor en Cuba. Pero la verdadera historia dista mucho de tales honorables logros. No fue hasta después de su muerte, cuando la oscura verdad sobre los orígenes de sus grandes fortunas salió a la luz.

Las acusaciones contra el Marqués de Comillas

El éxito en los negocios que Antonio López y López desempeñó a lo largo de su vida, le propició numerosos admiradores; pero también detractores, como su propio cuñado, Francisco Bru, que en su obra La verdadera historia de Antonio López (Barcelona, 1885) describe al Marqués de Comillas como un hombre sin escrúpulos cuyos logros en Cuba se debieron en gran parte al comercio de esclavos africanos y a las condiciones inhumanas a las que sometía a sus trabajadores en los campos.

Francisco Bru no fue la única persona que denunció las atrocidades cometidas por el Marqués de Comillas. Posteriormente, investigadores como Martín Rodrigo, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad Pompeu Fabra, ha explicado en su libro La controvertida historia de Antonio López, marqués de Comillas (Ariel, 2021), como este empresario colonial se lucraba de una forma despiadada con el tráfico ilegal de esclavos. Según explica Rodrigo, la compra-venta de esclavos todavía no se había ilegalizado en Cuba durante esta época, pero sí existían restricciones que López conseguía eludir recurriendo a la corrupción de los funcionarios españoles, entre otras prácticas ilícitas.

Barcelona retiró el homenaje y Madrid lo mantiene

Madrid no ha sido la única ciudad que ha homenajeado en sus calles al empresario, banquero y también esclavista, Antonio López y López. En 2018, el Ayuntamiento de Barcelona retiró una estatua del primer Marqués de Comillas, una acción que posicionó al Consistorio de la Ciudad Condal en contra del engrandecimiento o tributo a cualquier figura histórica que haya sido responsable de la vulneración de derechos humanos universales.

En la actualidad, la calle Antonio López sigue aún presente en Madrid. Los vecinos del distrito de Carabanchel siguen presenciando la placa con este nombre atornillada en una de sus principales vías, incluso el nombre de uno de sus barrios, Comillas, continúa homenajeando a esta figura histórica marcada por una moral profundamente cuestionable.