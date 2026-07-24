Fiestas de Santiago Apóstol en Carabanchel: todos los planes del fin de semana con conciertos, procesiones y actividades infantiles

El distrito de Carabanchel da el pistoletazo de salida a una de sus festividades más icónicas del verano, como son las Fiestas en Honor de Santiago Apóstol 2026. Las celebraciones contarán con diversas actividades, tanto lúdicas como religiosas, entre las que destacan el concierto tributo a la música de los 80 y 90 de la noche del viernes 24 de julio, la procesión del sábado 25 o los juegos infantiles y la fiesta de la espuma del domingo 26.

Durante todo el fin de semana, el distrito de Carabanchel desplegará una amplia programación diseñada para todos los públicos. Los distintos eventos tendrán lugar en la Plaza de Carabanchel y la Instalación Deportiva Básica Santa Rita, ubicada en la calle de Patilla. Los espectáculos familiares, conciertos y actos litúrgicos, se llevarán a cabo en honor al santo patrón Santiago Apóstol.

Primera noche de espectáculos y conciertos

El viernes 24 de julio, a las 20:30 horas, se abrirá paso el evento inaugural a cargo de Fuman, el payaso viajero. Esta cita promete humor e ilusión a partes iguales, donde todos los públicos, tanto niños como mayores, podrán divertirse con este espectáculo cómico llevado a cabo para la ocasión. Después, de 22:00 a 00:15 horas, saldrá sobre el escenario David Velardo, para desplegar el mejor pop español con un concierto tributo a la música de las décadas de los 80 y 90. Como guinda del pastel para cerrar el primer día de fiestas, de 00:30 a 02:00 horas, será el turno de Dj Mario de las Heras, donde el ritmo y la fiesta estará garantizada hasta la madrugada.

La jornada grande de las fiestas

El sábado 25 de julio, el día central de las festividades y donde se concentra la mayor parte de la programación. Se iniciará a las 19:00 horas, con juegos infantiles y taller de juegos desenchufados, una oportunidad para divertirse y para que los más pequeños se desconecten de los dispositivos electrónicos y exploren otras formas de entretenimiento. A las 20:00 horas, se dará comienzo a los actos litúrgicos, con la tradicional misa solemne en la parroquia de San Sebastián Martir y la posterior procesión, que comenzará a las 21:00 horas y estará acompañada de la banda de música y la coral Rosalía de Castro. Por la noche, será el momento para el baile y la verbena, con la actuación de la Orquesta Crystal a las 22:00 horas. Y para concluir este día tan completo, Dj Poly amenizará al público con su mesa de mezclas y la mejor música hasta las 02:00 horas.

Espuma, animación infantil y baile para despedirse

El domingo 26 de julio y último día de celebraciones, a las 19:00 horas, se continuará con más juegos infantiles, además de una divertidísima fiesta de espuma para toda la familia. A las 20:00 horas, el público infantil podrá seguir disfrutando con la actuación de Zumikids y, como broche final, la orquesta de ritmos afrocaribeños, Acento Latino, concluirá con música y baile esta edición de las Fiestas en Honor de Santiago Apóstol 2026 del distrito de Carabanchel.

Toda la programación de Honor de Santiago Apóstol 2026:

Viernes 24 de julio

20:30 h – Fuman, el payaso músico viajero

De 22:00 a 00:15 h – Concierto tributo a la música de los 80, los 90 y lo mejor del pop español con David Velardo

De 00:30 a 02:00 h – Dj Mario de las Heras

Sábado 25 de julio

De 19:00 a 20:00 h – Juegos infantiles y taller de juegos desenchufados

20:00 h – Misa solemne con acompañamiento de música coral en la parroquia de San Sebastián Mártir

De 21:00 a 22:00 h – Procesión con acompañamiento de la banda de música y la coral Rosalía de Castro

Recorrido: Plaza de la parroquia, calles de Blasón, Francisco Romero, General Ricardos, Monseñor Óscar Romero y plaza de la parroquia

De 22:00 a 00:15 h – Orquesta Crystal

De 00:30 a 02:00 h – Dj Poly

Domingo 26 de julio

De 19:00 a 20:00 h – Juegos infantiles y fiesta de la espuma

De 20:00 a 21:30 h – Actuación infantil de la mano de Zumikids

De 22:00 a 24:00 h – Concierto de la orquesta, Acento Latino