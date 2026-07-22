Un piano de cola para que cualquier pueda tocarlo: Carabanchel celebrará su II Festival Internacional de Piano Madrid

La Junta Municipal de Carabanchel (Madrid) celebrará del 1 al 6 de septiembre la segunda edición del Festival Internacional de Piano junto a la asociación Madrid a Tempo. Se trata de una iniciativa que combina conciertos, actividades formativas y propuestas participativas para acercar la música clásica a todos los públicos.

El concejal del distrito, Carlos Izquierdo, ha presentado esta mañana la programación en el Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter, donde ha destacado que este festival "refuerza la proyección cultural de Carabanchel y su compromiso con la educación, la participación vecinal y el acceso universal a la música clásica".

La actividad más llamativa de esta edición será Open Piano D11, que se celebrará el 5 de septiembre en el Puente de Toledo. Durante la jornada, un piano de cola permanecerá instalado en ese espacio público para que cualquier persona que lo desee puedan interpretar una pieza musical libremente.

El programa incluye conciertos gratuitos en diferentes espacios de la ciudad del 1 al 6 de septiembre. Además, esta edición incorpora un tour cultural por Madrid para alumnos y maestros, orientado a favorecer el conocimiento del patrimonio cultural de la ciudad.

Beca para jóvenes talentos

El Centro Integrado de Enseñanzas Musicales (CIEM) Federico Moreno Torroba, ubicado en Carabanchel, será la sede principal de las actividades formativas, donde se impartirán más de 400 horas entre clases magistrales, talleres especializados, sesiones de práctica supervisada y encuentros con docentes de reconocido prestigio internacional, procedentes del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, del Real Conservatorio de Escocia y de la escuela Superior de Música Franz Liszt de Weimar (Alemania).

La Junta Municipal de Carabanchel financiará dos becas para estudiantes del CIEM Federico Moreno Torroba a través del proyecto cultural municipal Distrito 11, con el objetivo de facilitar el acceso de jóvenes talentos a una formación musical de alto nivel.

"Tras el éxito de la primera edición, que reunió a estudiantes de piano procedentes de siete países y congregó a más de 3.500 asistentes, 'Madrid a Tempo' aspira a consolidar a Carabanchel como un referente en la formación y difusión de la música clásica", ha rematado el Ayuntamiento.