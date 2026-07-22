SUCESOS
Detenido un hombre de 47 años en Carabanchel por llevar 800 gramos de cocaína en una mochila
Los agentes comenzaron a sospechar por la actitud nerviosa del varón
La Policía Municipal de Madrid ha informado de la detención de un hombre en el parque del Layos del distrito de Carabanchel tras comprobar que transportaba cerca de 800 gramos de cocaína en un paquete escondido en su mochila.
Los hechos ocurrieron el pasado 2 de julio en la calle San Cristóbal de la Laguna, una de las que delimita el parque, cuando una patrulla que realizaba labores de prevención se percató de la presencia de tres sospechosos en un banco.
La presencia policial en esta zona estuvo motivada también por las continuadas quejas de los vecinos de la zona, que denuncian episodios de consumo de sustancias estupefacientes, según han informado fuentes de la Policía madrileña.
Los agentes comprobaron que los tres sospechosos mantenían una actitud vigilante y esquiva, y en concreto uno de ellas vigilaba continuamente una mochila que abría y cerraba en repetidas ocasiones con cierto nerviosismo.
En vista de que los sospechosos superaban en número a los agentes, la patrulla de Policía solicitó la colaboración de más compañeros. Ya una vez con refuerzos, los agentes identificaron a los sospechosos, que no tenían requisitorias pendientes, y procedieron a su cacheo.
Durante el registro de la mochila fue cuando se localizó un paquete de unos 800 gramos de peso con una sustancia que podría ser cocaína. Por estos hechos, fue detenido el propietario de la mochila, un varón colombiano nacido en 1979, por un delito contra la salud pública.
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