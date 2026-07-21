Carabanchel se prepara para celebrar las Fiestas de Santiago: actividades infantiles, orquestas, procesión y Dj durante el fin de semana

El distrito madrileño de Carabanchel acogerá esta semana las Fiestas de Santiago. En concreto durante el fin de semana, y se celebrarán diversos espectáculos, conciertos y eventos religiosos.

El viernes 24 de julio a las 20:30 horas 'Fuman, el payaso músico viajero', de 22 a 00:15 horas tendrá lugar un concierto tributo de la música de los 80, 90 y lo mejor del pop español con David Velardo. Y de 00:30 a 02 horas será el turno de la fiesta con Dj Mario de las Heras.

La programación continuará el sábado con juegos infantiles y un taller de juego de 19 a 20 horas. Posteriormente, a las 20, tendrá lugar una misa solemne con acompañamiento de música coral en la parroquia de San Sebastián Mártir. De 21 a 22 horas tendrá lugar una procesión con acompañamiento de la banda de música y la coral Rosalía de Castro. El recorrido será desde la Plaza de la parroquia y pasará por calles de Blasón, Francisco Romero, General Ricardos, Monseñor Óscar Romero y plaza de la parroquia. De 22 a 00:15 horas los carabancheleros podrán disfrutar de una orquesta y de 00:30 a 02 horas los vecinos volverán a darlo todo de la mano de Dj Poly.

La última jornada de celebraciones será el domingo, y arrancará a las 19 horas, con una hora de juegos infantiles y fiesta de la espuma. De 20 a 21:30 actuación infantil con Zumikids, y de 22 a 00 horas concierto de la orquesta Acento Latino.

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¿Quién fue Santiago Apóstol?

Fue uno de los doce apóstoles de Jesucristo, que tras la crucifixión de Jesús predicó y difundió el cristianismo en occidente. Se le conoce como Santiago Apóstol o Santiago el Mayor para diferenciarlo del otro apóstol llamado Santiago el Menor. La historia afirma que Santiago viajó hasta Hispania y se le apareció la Virgen María en Zaragoza. Se desconoce con exactitud el camino que tomó hasta llegar a Galicia (por aquel entonces Gallaecia), y por ello hoy día hay diversas rutas para hacer el Camino de Santiago en su honor.

Su cuerpo descansa en la cripta situada bajo el altar mayor de la Catedral de Santiago de Compostela, y su jubileo se celebra cada 25 de julio.