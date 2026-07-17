CULTURA
Qué hacer este fin de semana en Carabanchel (Madrid): los mejores planes culturales del verano
Del 17 al 19 de julio, planes culturales en las plazas, noches de cine de verano y un concierto en el Puente de Toledo
Alejandro López Marclay
La cultura se disfruta al aire libre en Carabanchel. Distrito 11, el programa municipal que acerca la cultura a todos los rincones del distrito, organiza este fin de semana, del 17 al 19 de julio, planes culturales en las plazas, noches de cine de verano y un concierto especial en el Puente de Toledo.
Este viernes, 17 de julio a las 19:30 horas en el Parque Emperatriz María de Austria, se celebrará el evento "Baila Madrid, Pura diversión", un encuentro abierto y participativo pensado para disfrutar en comunidad a través de los bailes de salón y los ritmos latinos. La actividad está estructurada como Baile Social (de formato libre, abierto y de libre participación). Más tarde, el sábado 18 de julio a las 21:00 horas se llevará a cabo "El Show de Tit", donde el programa cultural de calle "Plazas con Alma 2026" enriquece su agenda estival con una sugerente e ingeniosa propuesta de teatro de títeres destinada al disfrute del público familiar. La compañía Irú Teatro presenta una fábula contemporánea cargada de ironía y reflexión. El show se efectuará en la Glorieta del Toboso, 52.
El día domingo 19 de julio, a las 20:00 horas en el entorno exterior de la estación de Metro Pan Bendito, se celebrará "Caramelo" El espacio flamenco también de la instancia cultural Plazas con Alma que sorprende con una exhibición centrada en los palos y movimientos tradicionales de la danza flamenca.
En cuanto a la cartelera del cine de verano para los próximos días:
- Cónclave - Viernes 17 de julio, a las 22:15 horas, Instalación del Mercadillo Gorrión
- Kayara: La guerrera del imperio Inca - Sábado 18 de julio, a las 22:15 horas, Auditorio Violeta Parra
Además de todos los planes culturales ya mencionados, Carabanchel ofrece el día sábado 18 de julio, a las 21:00 horas un concierto muy especial, se trata del segundo ciclo de música clásica, dentro del programa de Veladas Musicales en el Puente de Toledo "De la Operata al Vals" con un itinerario muy completo para el disfrute de todos sus visitantes. Este ciclo ofrece en el Puente de Toledo un concierto de música al aire libre, en el que, a lo largo de la noche se interpretará un cuidado repertorio que rinde homenaje a grandes maestros de la composición lírica y sinfónica.
Las obras presentes en el programa:
- Viena, tú, ciudad de mis sueños - Rudolf Sieczynski
- Los caminos del amor - Francis Poulenc
- Yo te quiero - Eric Satie
- No te enfades - Carl Zelle
- Sangre Vienesa - Johann Strauss
- En primavera, a la luz de la luna, en el Prater, en Viena - Robert Stolz
- En medio de un ruidoso baile - Chaikovski
- Vals de la Bella Durmiente para piano y violín - Chaikovski
- Vals de la suite número 2 - Shostakovich
- El Danubio Azul - Johann Strauss
- En habitación separada - Richard Heuberger
- Mi señor Marqués - Johann Strauss
- Mis labios besan ardientemente - Franz Lehár
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