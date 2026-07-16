LITURGIA
La parroquia de Nuestra Señora del Carmen celebra sus fiestas con misas y procesión por Carabanchel
Con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen, que se celebra el jueves 16 de julio con un amplio programa de actos religiosos
Alejandro López Marclay
El párroco Alberto Jerónimo Couto afirma que "en estos días de fiesta en nuestra parroquia en honor a la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora del Carmen, deseo transmitir mi afecto sincero y mi aliento a los que están vinculados a la Congregación, y contribuís así a acercarnos a la Madre de Dios bajo su cobijo materno" En esta línea apunta que "estos días de intensa oración y vivencia fraternal, en torno a la Virgen del Carmen, estreche nuestros lazos y nos ayude a creceer en el amor al Señor junto con María".
Además, la presidenta de la Cofradía, Macrina López recuerda que como en años anteriores, aludir a la unión con fervor y alegría a la patrona bajo la advocación del Carmelo. Los actos litúrgicos en honor a la patrona de Carabanchel se celebrarán del 15 al 17 de julio.
Actos litúrgicos
- Ofrenda de Flores - 15 de Julio
- 20:00 horas: Eucaristía, novenas
- Se requieren flores blancas
- Fiesta Mayor a la Virgen del Carmen - 16 de julio
- 20:00 horas: Misa Mayor en honor a Nuestra Señora del Carmen, acompañado por una Coral
- 21:00 horas: Procesión por las calles del barrio amenizada por banda musical.
- Itinerario: Pza de la Parroquia, Calle Blasón, Francisco Romeo, General Ricardos (Parada en las Caremlitas, rezo y canto), Monseñor Óscar Romero, Plaza Parroquial.
- Funeral por los hermanos fallecidos - 17 de julio
- 20:00: Misa Funeral
- 20:30: Junta General ordinaria
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