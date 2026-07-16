La parroquia de Nuestra Señora del Carmen celebra sus fiestas con misas y procesión por Carabanchel

El párroco Alberto Jerónimo Couto afirma que "en estos días de fiesta en nuestra parroquia en honor a la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora del Carmen, deseo transmitir mi afecto sincero y mi aliento a los que están vinculados a la Congregación, y contribuís así a acercarnos a la Madre de Dios bajo su cobijo materno" En esta línea apunta que "estos días de intensa oración y vivencia fraternal, en torno a la Virgen del Carmen, estreche nuestros lazos y nos ayude a creceer en el amor al Señor junto con María".

Además, la presidenta de la Cofradía, Macrina López recuerda que como en años anteriores, aludir a la unión con fervor y alegría a la patrona bajo la advocación del Carmelo. Los actos litúrgicos en honor a la patrona de Carabanchel se celebrarán del 15 al 17 de julio.

Actos litúrgicos