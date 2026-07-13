Dos detenidos por vender droga y medicamentos en una peluquería de Carabanchel

La Policía Nacional detuvo el pasado 3 de julio en el distrito madrileño de Carabanchel al propietario de una peluquería y a otro hombre como presuntos responsables de delitos contra la salud pública después de descubrir que en el establecimiento se comercializaban supuestamente sustancias estupefacientes y medicamentos sujetos a prescripción médica.

La investigación se inició ante las sospechas de que en el interior del local no solo se desarrollaba la actividad profesional para la que estaba autorizado, sino que también se distribuían drogas y fármacos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Durante la inspección, los agentes localizaron más de 11 gramos de cocaína y una elevada cantidad de medicamentos de venta en farmacias para los que es necesaria receta, entre ellos ansiolíticos, benzodiacepinas, antidepresivos y potenciadores sexuales. Los investigadores consideran que el volumen de pastillas intervenidas apuntaba a que estaban destinadas a su distribución y no al consumo personal.

En el establecimiento también se encontraron cuatro ordenadores portátiles y más de 30 teléfonos móviles, de los que al menos tres figuraban como sustraídos. Los agentes intervinieron además herramientas y otros productos profesionales cuya procedencia no pudo ser acreditada. El valor conjunto de los efectos localizados rondaba los 10.000 euros, de acuerdo con la estimación policial.

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Tras la inspección, los dos hombres fueron arrestados como presuntos autores de un delito contra la salud pública y otro de receptación, y posteriormente pasaron a disposición de la autoridad judicial.