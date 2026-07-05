VECINO CON HISTORIA
José Manuel, el chico de Carabanchel de 13 años que ya es subcampeón de Europa de taekwondo: "No me gustaba hacer deporte"
Empezó practicando taekwondo por, prácticamente, cuestión de azar y ahora es una promesa con gran proyección
José Manuel tiene 13 años, aunque por cómo habla parece tener muchos más. La madurez mental es uno de los principales tesoros de este chico que, con sus patadas, acaba de ser subcampeón de Europa en taekwondo. Es madrileño y del distrito de Carabanchel "de toda la vida", del barrio de Vista Alegre, y va a cursar 3º de la ESO.
Acaba de quedar subcampeón en un campeonato de Europa de Clubes. En él participaron más de 1.500 deportistas y 498 clubes. "Estoy contento, pero no satisfecho. Mi objetivo era quedar campeón", afirma ambicioso a este periódico. Y el progreso del joven es una realidad, ya que en la anterior edición de este campeonato no logró sacar medalla y ahora ha quedado segundo clasificado. Y es, solo por ahora, el mayor logro que ha conseguido.
Entrena en la escuela de Carabanchel Kumgang-FM, donde tienen un total de 110 alumnos entre todas las categorías.
De no gustarle el deporte, a ser una promesa del taekwondo madrileño
Uno de los aspectos más sorprendentes de él y su historia es que no le gustaba el deporte. Así lo cuenta. "No me gustaba nada moverme. Pero un día mi madre vio el club y me animó a probar (2022)", explica. Además, afirma que "no fue amor a primera vista", pero a medida que fue practicándolo se fue enamorando de esta disciplina y de todas las capacidades que él iba desarrollando. Y la relación ha cuajado, no cabe duda.
Cuando comenzó a engancharle este deporte José Manuel se lo seguía tomando como un "hobby", pero a día de hoy es cinturón rojo-negro, el máximo nivel en su categoría, cadete.
La realidad es que es una de las promesas de esta disciplina en todo Madrid y España. Hay futuro. A pesar de tener tan solo 13 años, tiene claro sus objetivos a nivel deportivo. De hecho su principal meta es llegar a los Juegos Olímpicos de 2032 "para representar a España, Madrid y Carabanchel. Es mi sueño, y quiero ser campeón olímpico", declara. No es un objetivo sencillo, pero cada día mejora.
Mi sueño es ser campeón olímpico
El bueno de José Manuel no se desvía del camino, y ya tiene centrado su próximo objetivo. En este mes de julio tiene un Open en Portugal, pero su gran reto más cercano es el Campeonato de Europa por selecciones, que tendrá lugar en noviembre. Quiere volver a coronarse.
Así es su rutina
Para un chico de 13 años es una tarea exigente. Aprovecha todas las horas del día. Y explica que lo que más tiene que sacrificar en ocasiones son los estudios "por las horas de entreno y torneos".
- Se levanta 07:30
- A las 08:30 entra el instituto
- Sale a las 14:30
- Llega a casa, y come
- Ayuda a su hermana y a más tareas
- Entrena de 19:30 a 21
No todos los deportes te permiten vivir únicamente de ellos, y el taekwondo no es uno de los afortunados. Por eso, José Manuel tiene en la mente "ser policía". "Me encanta dar la cara por Madrid y Carabanchel", declara orgulloso. Para él lo más importante de este deporte es "ser explosivo y elástico", y en 2032 quiere escuchar el himno de España en los Juegos de Australia, ¡vamos campeón!
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