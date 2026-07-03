URBANISMO
Los vecinos del barrio de Oporto (Carabanchel) se hartan y recogen 2.300 firmas: "Somos el epicentro del abandono en el distrito"
Desde las asociaciones de vecinos del distrito se han agrupado para solicitar a la Comunidad la rehabilitación de tres espacios abandonados e históricos en esta zona
Los vecinos del barrio de Oporto —en el distrito madrileño de Carabanchel— han dicho basta. "Llevamos años soportando abandonos en algunos de los principales lugares no solo del barrio, sino de todo el distrito", declara a este periódico Elena Sigüenza, coordinadora de las Asociaciones de Carabanchel.
En concreto quieren resucitar tres espacios abandonados:
- El Colegio Magerit. Este fue construido en 1930, su último uso fue como Centro Ocupacional, y la Comunidad lo cerró en 2011. Ahora los vecinos proponen convertirlo en un centro de ocio juvenil.
- La Fundación Goicoechea-Isusi se construyó en 1860 y en 2024 fue incluido en riesgo de desaparición. Quieren que se convierta en un centro de día.
- El Campo de fútbol de Puerta Bonita se inauguró en 1942 y lleva desde 2007 abandonado. Los vecinos abogan por transformarlo en un polideportivo.
Por ello los vecinos pudieron votar en mayo y junio, y han recogido en total 2.300 firmas que apoyan las diferentes causas. Fue en concreto el pasado 30 de mayo cuando tuvo lugar un encuentro vecinal en el que todos pudieron participar de manera presencial, y hasta el 20 de junio se pudo votar de forma online. Ahora, una vez recopiladas todas las respuestas y demandas de los vecinos, serán trasladadas a la Comunidad.
Y esperan, por fin, ser escuchados. "Estamos hablando de la zona más céntrica de todo el distrito. Ahora tanto a Ayuntamiento como a Comunidad de Madrid mover ficha. Nosotros ya hemos hablado", nos cuenta Sigüenza.
Aunque sus solicitudes no terminan aquí. También piden que se rehabilite el mural histórico de la plaza de Oporto, que "ha sido vandalizado en muchas ocasiones".
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