BARRIOS EN DISPUTA
Radiografía de las bandas latinas en Madrid: dónde actúan, cómo marcan su territorio y por qué captan a niños más pequeños
Los distritos madrileños de Carabanchel y Tetuán son epicentros de disputas entre bandas latinas como los Trinitarios y DDP, que luchan por el dominio territorial
Los investigadores de la Policía Nacional saben que cuando hay paz en un barrio no significa que no haya una banda latina en él. Significa, más bien, que una banda ha derrotado a las otras, se ha hecho dueña de ese territorio y allí cometen robos, menudean (venden pequeñas cantidades de droga) y muestran sus símbolos y pintadas.
Es el caso, por ejemplo, del distrito de Tetuán, en Madrid, controlado por el Coto local de los Trinitarios. Aunque eso tampoco garantiza la paz. En Tetuán, dos grupos rivales de la misma banda, dos trinitarios, se disputan las calles a machetazos y tiros.
Luchas por el territorio
Los barrios y los distritos más peligrosos de Madrid son aquellos en los que ninguna banda latina ha ganado, ni ha conseguido que la otra banda "baje corona" (se retire del territorio).
Esa situación, la de disputas entre bandas por controlar parques, canchas de baloncesto y casas okupas se da en el distrito de Carabanchel, donde Trinitarios y DDP (Dominican Don't Play), las dos bandas más importantes de la capital, luchar por controlar las calles. Lo mismo ocurre en Ciudad Lineal, San Blas, Usera, Villaverde y, algo menos, Puente de Vallecas.
Cada vez más niños, cada vez más peligrosos
Los investigadores de la Policía Nacional identifican a pandilleros cada vez más jóvenes. Hace años, las bandas empezaron a captar a menores de edad para cometer algunos crímenes debido al menor castigo que sufren en España, pero fenómeno se ha acentuado.
Ya no solo son menores de edad los que se acercan a las bandas. Son, también y cada vez más, menores inimputables, chicos de 11 y 12 años que no pueden ser detenidos sea cual sea el delito que cometan. Esa impunidad les hace ser muy útiles para las bandas, pero genera víctimas nuevas. Niños que llevan 15 días en la banda atracan a cualquier joven con sudadera pensando que pueden ser pandilleros rivales.
19 pandilleros de dos bandas detenidos en dos meses en el barrio
La lucha entre los coros (grupos) de los Trinitarios y los DDP por controlar el territorio en Carabanchel se refleja en las detenciones de la Policía. En abril fueron detenidos 10 integrantes de los DDP acusados de participar en el intento de asesinato de un trinitario cerca del metro de Urgel. En mayo, los policías detuvieron a 9 miembros del corode los Trinitarios que participaron en una caída y atacaron a jóvenes, supuestamente de otra banda, cerca del parque de la Peseta.
¿Quién manda realmente aquí?
Los pandilleros utilizan también las redes sociales para mostrar quién controla un territorio. Cuelgan vídeos con los símbolos y los colores favoritos de la banda. En esta grabación, realizada por miembros de los Trinitarios, se advierte su grito de guerra (Popote), su color favorito (verde).
Los dos jóvenes se supone que son miembros ya juramentados de la banda porque son los únicos autorizados a posar en vídeos haciendo la señal de los tres dedos, la fiirma de pertenencia a los 'trinis'.
¿Qué peligro tiene si te los encuentras por la calle?
Los jóvenes y adolescentes de los barrios son las víctimas favoritas de las bandas para robarles dinero o móviles. Eso sí, los pandilleros no atacaban ni macheteaban a nadie que no perteneciera o fuera sospechoso de pertenecer a una banda rival. El problema es que los nuevos pandilleros no saben ya a quién atacan. Les basta con ver un joven con determinada ropa amplia, capucha y un corte de pelo para atacarle.
La jerarquía de las bandas latinas en Madrid
- Líder, jefe máximo. Dirige la banda. Yodos los grupos le deben obediencia. Da órdenes estratégicas ("la verde" en algunos casos: permiso para violencia grave". Suelen estar en sus países de origen.
- "Supremas" coordinadores de zona. Pueden controlar una ciudad o varios barrios. Conectan los distintos grupos ("coros"). Gestionan conflictos entre zonas y organizan la expansión territorial.
- Jefes de "coro" (o "set"). Dirigen grupos locales de 10-15 miembros. Controlan zonas o barrios concretos. Deciden ataques, represalias y reclutamiento local.
- Soldados (miembros activos). Miembros ya juramentados de una banda. Participan en agresiones, vigilancia del territorio, robos o estafas, deben obedecer sin hacer preguntas y pagan cuotas mensuales.
- Reclutas o "probatoria". Jóvenes, muchas veces menores, que están en fase de prueba. Realizan tareas de riesgo para mostrar su valor. Supervidados siempre por miembros ya veteranos del grupo.
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