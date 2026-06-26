Herido grave un motorista tras chocar con un coche en Carabanchel

Un motorista de unos 30 años ha resultado herido grave este viernes tras sufrir un accidente con un turismo en la calle General Ricardos, a la altura del número 55, en el distrito madrileño de Carabanchel.

El siniestro se produjo a primera hora de la mañana cuando, por causas que investiga la Policía Municipal de Madrid, la motocicleta y el coche colisionaron en la citada vía. Como consecuencia del impacto, el motorista sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y un trauma torácico. Sanitarios de Samur-Protección Civil lo estabilizaron e intubaron en el lugar del accidente antes de trasladarlo en estado grave al Hospital 12 de Octubre.

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Una psicóloga de Samur-Protección Civil atendió también a la conductora del turismo implicado debido al impacto emocional provocado por el siniestro. La Policía Municipal se ha hecho cargo de la investigación y del atestado para esclarecer las circunstancias de la colisión.