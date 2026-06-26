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Herido grave un motorista tras chocar con un coche en Carabanchel

El hombre, de unos 30 años, fue intubado y trasladado al Hospital 12 de Octubre con un traumatismo craneoencefálico severo y un trauma torácico

Fachada del Hospital 12 de Octubre.

Fachada del Hospital 12 de Octubre. / Comunidad de Madrid

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Javier Martínez Candela

Madrid

Un motorista de unos 30 años ha resultado herido grave este viernes tras sufrir un accidente con un turismo en la calle General Ricardos, a la altura del número 55, en el distrito madrileño de Carabanchel.

El siniestro se produjo a primera hora de la mañana cuando, por causas que investiga la Policía Municipal de Madrid, la motocicleta y el coche colisionaron en la citada vía. Como consecuencia del impacto, el motorista sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y un trauma torácico. Sanitarios de Samur-Protección Civil lo estabilizaron e intubaron en el lugar del accidente antes de trasladarlo en estado grave al Hospital 12 de Octubre.

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Una psicóloga de Samur-Protección Civil atendió también a la conductora del turismo implicado debido al impacto emocional provocado por el siniestro. La Policía Municipal se ha hecho cargo de la investigación y del atestado para esclarecer las circunstancias de la colisión.

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