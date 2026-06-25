Carabanchel da la bienvenida al verano con las Fiestas de San Pedro: consulta la programación completa

Las Fiestas de San Pedro vuelven a dar el pistoletazo de salida a un verano más en Carabanchel. Desde hoy y hasta el lunes 29 de junio, el Parque de las Cruces, que albergará el recinto ferial, y el Auditorio Violeta Parra del Parque Salvador Allende serán los principales escenarios de las celebraciones que combinarán conciertos, orquestas, actividades familiares y propuestas para todos los públicos.

Durante cuatro jornadas, los barrios de Carabanchel volverán a llenarse de ambiente festivo con una programación que apuesta por la música en directo, las actuaciones para toda la familia y las actividades tradicionales. La programación arranca esta tarde con una exhibición canina de la Policía Municipal de Madrid en el Parque Salvador Allende.

La música en directo, uno de los principales atractivos

La música volverá a ser uno de los grandes reclamos de las fiestas. Entre las propuestas más destacadas figura el tributo a Leño, una de las bandas más emblemáticas del rock urbano español, que forma parte de una programación diseñada para atraer tanto a los vecinos más jóvenes como a quienes llevan décadas disfrutando de estas celebraciones. Junto a ello, tampoco faltarán las tradicionales orquestas, que cada noche pondrán banda sonora a unas fiestas que mantienen intacto su carácter popular.

Las Fiestas de San Pedro también reservarán un espacio importante para las familias. Los espectáculos infantiles, talleres y actividades pensadas para los más pequeños volverán a formar parte del programa con el objetivo de que vecinos de todas las edades encuentren propuestas adaptadas a sus gustos. Se trata de una fórmula que en los últimos años ha permitido consolidar estas fiestas como uno de los principales eventos de convivencia del distrito.

El ambiente festivo se prolongará hasta el próximo lunes 29 de junio, cuando se pondrá el broche final con un espectáculo pirotécnico a cuatro días de actividades. Hasta entonces, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una programación que volverá a convertir a Carabanchel en uno de los grandes focos festivos de la capital durante el inicio del verano.

Programación completa de las Fiestas de San Pedro de Carabanchel 2026:

Jueves 25 de junio:

19:00 a 19:30. Exhibición canina PMM (Auditorio Violeta Parra en el Parque Salvador Allende)

20:30 a 21:15. Espectáculo familiar: 'Magia con Dani O´Magic' (Auditorio Violeta Parra en el Parque Salvador Allende)

21:30 a 23:00. 'Charly & The Coconuts' (Auditorio Violeta Parra en el Parque Salvador Allende)

Viernes 26 de junio:

8:30 a 19:30. Exhibición con espuma, con la colaboración del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid (Parque Salvador Allende - Metro La Peseta)

20:00 a 21:00. Espectáculo familiar: cuentacuentos infantil (Parque Salvador Allende - Metro La Peseta)

21:30 a 23:30. Concierto de “La Leñera”: Tributo a Leño (Parque Salvador Allende - Metro La Peseta)

23:45 a 2:00. Sesión de DJ: Jonatan Espinosa (Parque Salvador Allende - Metro La Peseta)

Sábado, 27 de junio

19:00 a 20:00. Espectáculo familiar: Chirin Disco (Parque Salvador Allende - Metro La Peseta)

20:15 a 21:15. Concierto Código de Birras (Parque Salvador Allende - Metro La Peseta)

21:30 a 01:30. Orquesta Noches de Neón (Parque Salvador Allende - Metro La Peseta)

Domingo, 28 de junio

20:30 a 21:30. Espectáculo familiar: ¿Qué es el circo? con malabares, equilibrios, acrobacias y aéreos (Parque Salvador Allende - Metro La Peseta)

22:00 a 00:00. Orquesta Maquillaje (Parque Salvador Allende - Metro La Peseta)

Lunes, 29 de junio