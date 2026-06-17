Este es el mercadillo de Carabanchel que solo supera El Rastro: un gigante con 150 puestos y décadas de historia

Pocos planes representan tan bien la vida de barrio como pasear por un mercadillo. Entre puestos de fruta y verdura, ropa, calzado, complementos o productos de uso diario, los mercadillos siguen siendo puntos de encuentro para miles de vecinos. En Madrid existen decenas repartidos por los diferentes distritos, y uno de los que destaca por su oferta es Carabanchel.

Con tres mercadillos semanales se sitúa entre los distritos con más mercados al aire libre de la capital, solo superado por Puente de Vallecas, que cuenta con cuatro. A ellos se suma desde el pasado mes de abril una nueva propuesta en el barrio de La Peseta, que une gastronomía y actividades culturales.

La ruta comienza cada lunes en los mercadillos en la vía pública de Camino de las Cruces y en la calle Gorrión. Ambos permanecen abiertos durante la mañana -de 9:00 a 14 horas- y se pueden encontrar diferentes sectores comerciales como alimentación, frutas y verduras, textil, calzado, complementos, artículos para el hogar y otros productos habituales de los mercados tradicionales. El de Camino de las Cruces, situado junto a la estación de Metro de Carabanchel Alto (Línea 11) reúne en total 52 puestos. Mientras que el mercadillo de calle Gorrión, con 18 puestos, es una opción más pequeña y de carácter más cercano para los vecinos de los barrios de Opañel y San Isidro.

El mercadillo de Vía Lusitana es el cuarto más grande de la capital

El jueves es el turno del gran protagonista de los mercadillos de Carabanchel: el mercadillo de Vía Lusitana. Con 150 puestos, es el cuarto mercadillo más grande de la ciudad de Madrid y el más concurrido del distrito. Este, que abarca toda la vía Lusitana hasta llegar a Plaza Elíptica, abre igualmente de 9:00 a 14:00 horas y cuenta con varios accesos mediante transporte público, pudiendo llegar desde las estaciones de Metro de Abrantes (línea 11), Plaza Elíptica (líneas 6 y 11) y Opañel (línea 6).

Con 150 puestos, el mercadillo de Vía Lusitana es el cuarto más grande de la capital / Junta Muncipal de Carabanchel

Su tamaño hace que su oferte sea una de las más amplias, con numerosos puestos dedicados a la alimentación, moda, calzado, complementos, artículos para el hogar y otros productos de comercio ambulante. Para muchos vecinos, el mercadillo de Vía Lusitana no solo es un lugar para realizar compras, sino también un punto de encuentro social que mantiene viva la tradición de los mercados de calle madrileños.

"Sabor y cultura" es el nuevo mercadillo mensual que arrasa en La Peseta

A esta oferta semanal se ha incorporado desde el pasado mes de abril un nuevo espacio con un concepto diferente. Se trata del mercadillo "Sabor y cultura La Peseta", que se celebra el tercer fin de semana de cada mes en la calle Salvado Allende. Impulsado por la Junta Municipal de Carabanchel, este encuentro busca revitalizar el entorno mediante una combinación de gastronomía, comercio y actividades culturales.

La propuesta cuenta con una programación que va más allá de los tradicionales puestos de venta, incorporando actuaciones musicales, actividades para todos los públicos y una oferta gastronómica que pretende convertir este espacio en un punto de encuentro vecinal y cultural en el barrio de La Peseta.

Con esta combinación de mercadillos semanales y nuevas iniciativas, Carabanchel se ha convertido en uno de los grandes referentes de los mercadillos de Madrid. Y lejos de perder su esencia, siguen siendo los lugares por excelencia donde encontrar una ganga.